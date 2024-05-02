台積電、慈濟進駐花蓮 協助地震災民修繕非紅黃單危樓

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040地震造成花蓮多處災情，台積電慈善基金進駐花蓮市公所，協助非紅黃單災民修繕住宅，除花蓮市以外，維修範圍也擴及壽豐、鳳林，最遠則到玉里，經過逐一會勘、訪查、紀錄，依照迫切程度分級展開修繕工作，已投入1616人次的工班人員，開始施工則有115戶，另外慈濟基金會負責其他鄉鎮已修繕112戶，共同協助花蓮重建工作。

台積電慈善基金會繼0206地震後，再度進駐花蓮市成立賑災辦公室，經縣府認列為紅黃單建築，或者是營業場所將不受理修繕外，接受民眾通報房屋修繕，施工順序則會依照受損情形和影響民眾生活的程度分級，並以經濟弱勢、老弱婦孺和邊緣戶為優先。

花蓮市受損民宅戶數多，登記超過1000件修繕案件，台積電基金會工班人員逐一會勘，有牆面列大縫，輕則磁磚掉落，還發現家中水塔被震毀，各地缺料，民眾陷入缺水之苦，也特別自外縣市調了30個水塔，解決民眾迫切的用水需求。

花蓮市長魏嘉彥今天隨工程團隊走進家戶，逐一了解災損狀況，他說，大震震損了許多市區房屋大廈，也同時震碎了花蓮人民的心房，不少人在餘震中都是徹夜難眠，要特別感謝台積電用實際行動，在修復家園的漫漫長路上給予花蓮相當大的助力與信心。

台積電慈善基金會，除花蓮市以外，維修範圍也擴及壽豐、鳳林，最遠則到玉里，經過逐一會勘，有4間協力廠商、累積超過1616人次的工班人員，由全台各地來到花蓮投入修繕工作。

另外，慈濟基金會也接獲縣府提出修繕需求，與台積電基金會分工合作，全台各地修繕志工立到位，負責新城、秀林、吉安鄉修繕，共接案319件，已完工112戶。

來自全台各地慈濟志工有建設公司老闆，有的是專業水電、泥作師傅，也有非專業人員自願來幫忙載運、紀錄、關懷受災民眾，從4月3日開始就放下自己的工作、家庭，投入花蓮重建工作，讓修繕工作更迅速。