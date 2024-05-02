製造業真的看到曙光 4月台灣PMI 49.4創新高

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台灣4月製造業採購經理人指數PMI 49.4，為2023年3月以來的最高點。資料來源／中經院

台灣經濟景氣真正好轉，製造業絕對是關鍵。中華經濟研究院2日發布4月台灣採購經理人指數PMI、NMI，製造業採購經理人指數PMI 49.4，雖仍為連續14個月緊縮，惟已是2023年2月以來的高點，且距離景氣榮枯線的50，出現近一年來的最近，製造業的復甦底氣更足、擔憂更少，估測若大環境沒有明顯變差，5月台灣PMI可望正回歸擴張，結束中期的緊縮現象。

中華經濟研究院長葉俊顯指出，今年景氣將乘風破浪，4月PMI上升反映了就要揚帆啟航。

中經院PMI調研團隊分析，4月台灣PMI的五項組成指標中，其中，新增訂單指數中斷連續6個月緊縮轉為擴張，指數回升3.2個百分點至50.1；生產指數亦在僅1個月的緊縮，4月隨即轉為擴張，指數回升2.8個百分點至50.1，供應商交貨時間轉為上升（高於50.0）都是製造業景氣持續改善的好現象。

中經院副研究員陳馨蕙仍提醒，4月製造業的存貨持續14個月緊縮，客戶存貨指數更已連續18個月緊縮，反映製造業與客戶的採購存貨政策仍持續保守，但也可以視為後續訂單湧現時存貨將更快速回升。

中研院經濟所研究員簡錦漢亦表示，目前製造業幾乎可以說是逐漸走出低迷，經分析AI帶動台灣景氣愈來愈明顯，PMI含括的六大產業中，4月幾乎都成長，運輸工具也因AI設備等看到景氣曙光。