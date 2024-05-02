降溫ETF！金管會再出手 鼓勵投信躍進計畫大修正

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為降溫ETF，金管會再出手！證期局副局長黃厚銘2日指出，為鼓勵投信發展主動式管理基金、不要太偏重ETF，將大幅修正「鼓勵投信躍進計畫」，未來申請的標準在投研能力上，ETF的檔數、規模、平均報酬率、近三年投研團隊人數都將被排除，今年6月申請時就適用。黃厚銘指出，以去年獲認可的三家投信，元大、國泰、第一投信，若以新標準來看，就會有一家無法達標。

黃厚銘指出，本次修正躍進計畫已有參採業者意見、蒐集各方資料，主要有三大考量，一是主動式操作管理基金的發展較有助於提升我國資產管理人才的投研能力、二是近年採被動式管理的基金商品發展及規模快速成長、三是為鼓勵投信業者產品策略衡平發展及積極提升投研能力，因此在躍進計畫審核指標調整為以主動式操作管理基金作為計算基準。

黃厚銘指出，本次躍進計畫，主要修正「投研能力」相關指標，共有四大重點：一、有關投信基金複委任或委託海外顧問的檔數或規模比重不超過1／2之指標：因被動式操作管理基金無須複委任或委託海外顧問，故檔數或規模計算標準排除被動式操作管理基金，即排除指數型基金、ETF及ETF連結基金等被動式操作管理之基金。

二、有關至少3種類型基金平均報酬率高於業界平均的指標：因被動式操作管理基金的報酬率主係受其追蹤指數所投資成分證券之市場波動影響，故本指標修正為僅限主動式操作管理基金。

三、有關近三年投研團隊達一定人數或比重，且人數及平均資產管理規模皆為成長之指標：修正為不包含被動式操作管理基金經理人，且近三年投研團隊年平均人數由現行標準25人修正為20人，投研人數占總員工人數占比由現行標準20％修正為15％；屬大型投信適用之投研團隊人數由現行標準75人修正為60人；平均資產管理規模計算標準由「不含貨幣市場基金（下稱MMF）」修正為「不含MMF及被動式操作管理基金」；針對中小型投信之投研團隊人數由現行標準15人修正為10人，投研人數占總員工人數占比由現行標準20％修正為15％。

四、有關平均資產管理規模為排名前1／3或達一定金額之指標：現行規模計算標準為投信業者得自行選擇適用「不含MMF」或「不含MMF及ETF」，配合上述指標一致性，將「ETF」修正為「被動式操作管理基金」。

黃厚銘指出，現在國內有38家投信，每年由各家投信自行評估來申請，近四年每年都有5家投信來申請，由於獲認可的投信將有獎勵優惠，各家最常申請的優惠為「投資海外的投信基金申報生效期間由30個營業日縮短到12個營業日」、「每次送審投信基金檔數由1檔放寬到3檔」。