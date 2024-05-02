《汽車股》汎德永業首季EPS達5.22元飆高 Porsche、BMW交車續催火

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【時報記者葉時安台北報導】汎德永業(2247)周四公告2024年第一季營運成果。汎德永業第一季獲利4.22億元，寫下同期新高，年增3.86%；單季EPS達5.22元，更創歷史同期新高。BMW甫發表的全新世代iX2豪華純電跑旅年度配額已全數完售，X2豪華跨界跑旅同樣接單熱烈，預計第二季新車陸續抵港後，累積待交訂單即能逐步交車；而Porsche全新純電Macan、全新Taycan也有望在今年下半年正式抵台，推動新一波交車熱潮。

汎德永業2024年第一季受惠Porsche新車到港情況穩定，經典的911、718跑車、Cayenne、Cayenne Coupe於本季大量交車，加上BMW新車產品線強勁，帶動訂單熱潮，推升單季合併營收達新台幣134.69億元，營業利益5.16億元，稅後淨利4.22億元，年增率分別為10.93%、2.64%與3.86%，營收、獲利均創歷史同期新高；每股稅後盈餘(EPS)5.22元，同步寫下歷史新高表現。

汎德永業進一步表示，旗下兩大經銷品牌BMW與Porsche今年第一季買氣均相當高，在手訂單無虞，在新展間的助力下，維修保養業務營運亦維持穩健，得共同推升第一季營業毛利達14.55億元，年成長5.92%。

BMW收單表現強勁，新車需求相當高，尤其全新世代電動車系累積待交訂單數量仍多，預期第二季遞延的船運到港後，BMW交車數量可望恢復正常水準。此外，BMW甫發表的全新世代iX2豪華純電跑旅年度配額已全數完售，X2豪華跨界跑旅同樣接單熱烈，預計第二季新車大量抵港後，累積待交訂單即能逐步交車，進一步挹注公司業績成長。

保時捷在台持續熱銷，2024年第一季Macan、Cayenne、Cayenne Coupe、純電Taycan車系、Panamera等車款銷售均創下佳績，共同推升台灣保時捷在2024年第一季更取得歷史性的佳績。今年保時捷也即將在台灣推出有史以來最強大的產品陣容，下半年將正式發表首款純電休旅全新Macan EV，以及性能大幅升級的全新Taycan 2，目前汎德永業在手訂單數量大幅成長，公司也正積極與原廠爭取更多配額，以滿足市場對於豪華電動車的需求。