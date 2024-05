玉山蟬聯「ESG企業永續獎」首獎 再創金融業佳績

第20屆ESG企業永續獎2日舉辦頒獎典禮,玉山金控再度榮獲ESG企業永續獎「綜合績效-金融保險業」首獎,同時獲頒職場共融組楷模獎,而子公司玉山銀行也榮獲人才發展組首獎。總計本屆玉山共獲得2項首獎1項楷模獎,為本次獲獎最多的金融業者,肯定玉山在人才培育與ESG永續的長期努力成果。

ESG企業永續獎評選是以ESG為架構,評量每一家企業的全方位永續政策與實務。玉山在面對全球性氣候變遷、社會不平等、生物多樣性危機等高挑戰議題,設法超越既有業務思維與框架,以金融結合永續諮詢提供整合性轉型解方,例如發展生物多樣性相關金融產品及服務、落實責任投資等具體作為,榮獲「綜合績效-金融保險業」首獎。

在「人才發展組」方面,玉山長期致力於人才培育並在2022年起推動ESG永續金融人才培育計畫,提升全體同仁ESG思維,讓永續DNA深植於每一位同仁心中,進一步嵌入各項金融產品與服務中,獲得首獎肯定;在「職場共融組」方面,秉持誠信正直、專業負責的核心價值,深信先有滿意的同仁才有滿意的顧客,成立DEI(Diversity多元、Equity公平、Inclusion共融)專責單位落實DEI的價值與實踐,打造以人為本、多元平等的共融職場,獲得楷模獎認同。

玉山金控董事長黃男州表示「The more we do, the more we can do」,玉山這幾年來不僅許下淨零承諾,訂定具體可執行的永續發展藍圖,領先全球發布結合TCFD&TNFD報告書,同時也是臺灣第1家完成SBT目標審查的金融業者。2023年成立專責的永續新隊形,推動各單位達成淨零目標並兼顧業務發展;內部碳管理部分,除了導入內部碳定價外,更已連續三年號召近300家企業參與「玉山ESG永續倡議行動」,偕同專業的顧問團隊共同建立永續轉型平台,與企業一同尋找解決方案,推進企業永續競爭力,共同為臺灣2050年淨零排放努力。

玉山秉持實踐「綜合績效最好、也最被尊敬的企業」的使命,持續發揮金融正向影響力,整合內外部資源及合作夥伴的力量,以行動實踐永續,期望為員工、顧客、股東及社會創造更多的價值,共同邁向更美好的未來。