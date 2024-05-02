幣圈牛市還在醞釀 比特幣價守5.7萬美元 今年有望衝上10萬

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美國FOMC會議將利率維持在5.25％～5.5％之間，這一決定表明在經濟不確定的情況下繼續採取保守作法，幣圈專家指出，這可能會影響到虛擬貨幣領域的市場情緒，使投資人採取觀望態度，比特幣價格短期內難以有所突破，倘若聯準會今年不降息，這意味著幣圈牛市會延後到來，但從技術線圖分析看來，若幣價守住5.74萬美元，今年牛市高峰將維持10萬美元不變。

HOYA BIT加密貨幣交易所指出，面對通膨壓力及經濟不確定性，影響到市場投資人的情緒而選擇觀望，這可能使部分比特幣用戶信心下降，比特幣價格表現暫時不像過往那麼劇烈上漲，若聯準會降息應可進一步刺激比特幣價格上漲。

幣修學分共同創辦人周律辰表示，近期經濟數據顯示美國經濟放緩、通膨又升溫，這次總體經濟的反應與以往不同，風險性投資商品包含股票和虛擬貨幣的牛市週期應該會拉得更長，中間會有較多高位長期震盪，也可能出現小牛熊轉換。

周律辰分析，目前比特幣價格在5.7萬美元區間震盪，從技術線圖分析，若有守住5.74萬美元，預測今年比特幣牛市高峰10萬美元的價位不變，因為從高點回跌震盪到這個價位都算正常範圍，但若跌破5.74萬美元，則將需要重新預估比特幣走勢。

周律辰認為，樂觀來看，美國第一季GDP增長率放緩可能是因為進出口和庫存拖累，與2022年初相似，在預測經濟衰退後，出現連續6季高於預測趨勢水準的成長，因為公司會因庫存價格疲軟而拋售，再補充庫存；美國的勞動力市場強勁，經濟增長是否趨緩需要時間驗證；3月核心PCE年增率2.8％與PCE物價指數年增率2.7％都符合市場預期且與前值持平，因此現階段只是多給聯準會一些時間做好今年的降息準備。

Rybit加密貨幣交易所分析，於今年4月20日比特幣第四次減半獎勵以來，市場隨即經歷了中東衝突等因素上下盤整，而根據加密貨幣市場的常規，比特幣減半後通常會在半年到一年半的時間內推升至新一輪牛市的高點，但近期聯準會延後降息的消息意味著市場熱錢的減少，可能導致投資人將策略轉向保守、因而比特幣價格再次下探。

然而，近期美國大公司陸續公佈第一季財報，其強勁的表現有望帶動美股復甦、並同時帶動其餘風險資產如比特幣的上漲，此外，國際間對比特幣的重視日益增加，香港於4月30日開始交易比特幣和以太坊的現貨ETF，而澳洲證券交易所也計劃在年底前批准首批現貨比特幣ETF，這一系列舉措仍被認為將進一步推動虛擬貨幣市場的發展。