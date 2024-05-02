台北遠東香格里拉推出母親節限定蛋糕

又到了展現孝心的母親節，討媽歡心的甜蜜獻禮必備美型美款節慶蛋糕！台北遠東香格里拉今年以精品高訂質感精心設計四款母親節限定蛋糕，以華麗花瓶造型加上粉嫩康乃馨鮮花裝飾的「馨之女王」、如寶石般閃亮的「藍寶石的獻禮」、夢幻花圈造型的「茉莉夫人」以及簡潔優雅的「紫薯芋您」長條蛋糕，無論是擁有藝術氣質、散發時尚魅力、甜美優雅或是親切溫暖的母親類型，都能挑選出讓媽媽心花朵朵開的風格蛋糕，表達最真摯的感謝。即日起至5月12日於飯店一樓The Cake Room販售，母親節限定蛋糕每個1,580元起，需三天前預訂，訂購專線：(02) 7700-3155。

馨之女王 (7吋2,980元)

這款充滿女王氣質的花瓶造型蛋糕，一次搞定鮮花與蛋糕，是慶祝母親節的品味之選。蛋糕外型設計以喜愛花藝的文藝氣質媽媽為靈感，巧思將杏仁巧克力海綿蛋糕、抹茶巧克力霜和栗子丁層層堆疊成豐富濃郁內餡，外層抹上質感細膩、口感滑順的香濃奶油霜，並以大片金箔與精緻花草點綴，讓花器造型更加璀璨奪目，花瓶上插滿了新鮮的粉色玫瑰、康乃馨、桔梗等應景花卉呼應，絕對讓媽媽感動歡喜，燦笑如花。

藍寶石的獻禮 ( 7吋1,680元)

這款外型閃亮如藍寶石的莓果蛋糕，富含多達五種莓果，向熱愛生活、享受多姿多采的時尚魅力媽媽致敬。蛋糕內以黑莓巧克力及葡萄乾巧克力二層海綿蛋糕，搭配蜜漬櫻桃和藍莓奶油餡，口感綿密細緻，酸甜交織。蛋糕外層抹上黑醋栗慕斯，頂層以巧克力慕斯製成的紫色鳶尾花與白巧克力花蕊裝飾，維妙維肖的花蕊再用金箔點綴，相當貴氣奢華，巧克力造型花卉旁則鋪滿黑莓、藍莓、葡萄、桑椹、櫻桃、黑醋栗等各式新鮮莓果，不僅為媽媽補充健康營養，像藍寶石般耀眼的果實也讓蛋糕宛如時尚精品般精緻。

台北遠東香格里拉母親節限定 閃亮如藍寶石散發時尚魅力的「藍寶石的獻禮」 (7吋1,680元)。圖／台北遠東香格里拉提供

茉莉夫人 (7吋1,580元)

這款以夢幻花圈造型呈現，色彩淡雅柔和，適合甜美優雅的母親。蛋糕表面粉嫩的波浪造型是輕盈的茉莉花起司慕斯，柔軟細緻，散發淡淡花香，上方以新鮮草莓、黑醋栗棉花糖與金箔裝飾，吸睛討喜。蛋糕內是茉莉花海綿蛋糕搭配水蜜桃奶油餡及果凍，清新甜美，底部加上酥脆的紅寶石巧克力脆片，增添層次口感，是款美型美味兼具的蛋糕。

台北遠東香格里拉母親節限定 花圈造型甜美優雅的「茉莉夫人」 (7吋1,580元)。圖／台北遠東香格里拉提供

紫薯芋您 (長條蛋糕1,580元)

另一款造型簡潔的長條蛋糕是以淡雅紫色調，點綴白巧克力製成的珍珠與緞帶花，像是精心包裝的禮物一樣，獻給永遠親切呵護孩子的母親。蛋糕上層滿滿的紫薯奶油霜花，散發雅致迷人的溫暖氛圍，側邊展現出層次分明的內餡結構，包含紫薯蛋糕、香草布丁和芋頭奶油，豐富多元卻又相互輝映，每一口都是對母親的珍愛與感恩。

台北遠東香格里拉母親節限定 擁有溫暖的氣質的「紫薯芋您」 (長條蛋糕1,580元)。圖／台北遠東香格里拉提供

【母親節限定造型蛋糕訂購資訊】

供應期間：即日起至2024年5月12日止

The Cake Room營業時間：週一至週五07:00-:1900 / 週六、週日10:00-19:00

母親節限定造型蛋糕需三天前預訂，訂購專線：(02) 7700-3155