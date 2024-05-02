讓媽享口福 築間5品牌限時88折送蛋糕 叁加叁打卡享6折

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母親節將至，築間餐飲集團旗下5品牌「紫木槿韓國烤肉」、「築間麻辣火鍋」、「繪馬別邸」、「有之和牛鍋物放題」及「本格和牛燒肉放題」聯手推母親節寵愛媽媽活動，除了享用餐88折優惠之外，還有機會獲得母親節限定甜點等優惠活動。

築間旗下5品牌聯手祭出好康， 凡於5月3日至5月19日每日17：00前，帶著媽媽且符合3人(含)以上至全台各分店內用餐即享88折優惠。除此之外，「紫木槿韓國烤肉」、「築間麻辣火鍋」及「繪馬別邸」3大品牌於5月12日母親節當天，於全台各分店內用餐加碼贈送母親節限定甜點「切片乳酪塔」乙份。

除了吃大餐外也特別推「有點愛媽咪」會員點數加碼送，即日起至5月12日到品牌用餐，築間幸福鍋物、燒肉Smile、築間酸菜魚、朴庶美食公社的朴庶韓國烤肉、朴庶韓國豆腐鍋，皆可享會員點數加碼50％回饋，點數可至築間餐飲集團全品牌兌換商品。

這一鍋餐飲集團旗下最新品牌「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」，於新竹竹北與台北西門町相繼開幕後，看好民眾對於酸菜魚的喜愛，1日再進駐台中麗寶Outlet Mall，2日至3日追蹤叁加叁IG並於限時動態上傳「吃魚囉~」標記粉絲團，消費任一套餐即享6折優惠；4日至12日凡出示身分證、學生證或工作名片上方縣市為台中市，免費升級「鴛鴦雙口味」。