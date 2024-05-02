打造職場共融備獲肯定 六福再奪遠見ESG獎

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六福旅遊集團繼2022年得至遠見ESG獎後，今(2)日再次從多達319件的報獎專案中脫穎而出，得到遠見ESG獎中傑出方案職場共融組楷模獎，不僅是今年唯一獲人資獎項的觀光業者，也成為國內少數拿下2次遠見ESG獎的觀光業者。

六福旅遊集團董事長莊豐如表示，全球大缺工，觀光業也深感其苦，六福旅遊集團重新思考各類工作的新員工樣貌，大環境的改變讓六福走出屬於自己的多元共融職場，實踐永續美好生活是六福的理念，六福旅遊集團會持續在各種層面展開永續的價值。

莊豐如說，六福希望透過持續的溝通與全員參與，讓多元與共融成為企業文化，為此六福「軟硬兼施」，導入智慧型機器人，讓同仁能更專注發揮專業服務賓客、針對中高齡同仁的職務再設計、聽障員工打造「Hi Team團隊」、運用@Line人資幫幫忙的專屬平台，讓全員能在保有隱私下即時溝通並詢問等，成功提升中高齡、身心障礙及外籍員工員工占比達達41.8％，讓多元族群在六福的健康友善職場中都能持續成長，展現屬於自我的價值，也因此榮獲2023年勞動部金展獎、中高齡友善企業認證、模範身心障礙勞工認證、哺集乳室優良認證。

在六福人人都有機會展現價值，成就自我，六福女性同仁和女性主管超過半數總員工，中高齡同仁高出市場一成，身心障礙同仁的任用是一般企業的三倍。六福萬怡酒店內有位二度就業的中高齡女性房務員，月領超過8萬元，破除飯店房務工作低薪又辛苦的迷思，另外六福看到聽障求職者靜默、穩定性高的特質，為他們打造「Hi Team」房務員團隊，以專人一對一輔導教學，帶領聽障員工熟悉工作環境與技巧，透過具手語專長的主管協助聽障同仁學習工作技能，至今已有聽障同仁擔任主管職。

在性別平權上，六福讓女性細膩、善於溝通的特質得以充分展現，女性員工與女性主管佔比皆高於5成，相較於證交所統計2021年台灣上市公司女性董事比例僅13.9％，而台灣TOP50企業的統計數據則為13.8％，六福女性董事佔比高達43％，遠高於其他企業。2023年績效考核女性晉升及調薪比例也高於男性，相較於台灣服務業在女性主管及薪酬比落差嚴重的狀態，六福除了能給予女性員工平等且順暢的晉升管道、友善的工作環境外，更提供變形工時，讓有家庭照顧需求的員工能彈性安排，對於女性婚育的支持、心理安全感、領導力培訓，讓女性同仁能在六福能更安心成長與發展。

企業的永續來自於人才的永續，能迎上多元共融的浪潮，掌握並尊重關鍵少數，正是企業留才的不二法門。莊豐如強調，六福希望促進跨世代的融合、持續關注員工身心靈及提供不同性別員工發展的作法，持續發揮企業影響力影響社會，共創永續美好生活。