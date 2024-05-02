鮑爾淡化升息風險 富達預期今年不降息

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富達國際宏觀與戰略資產團隊表示，聯準會如預期維持利率不動，但減少縮減購債之步伐，將每月公債買回上限由600億降為250億；此外，記者會上鮑威爾也表示目前貨幣政策具有足夠限制性，儘管通膨具有黏性，但淡化升息的風險。聯準會傾向於聯邦公開市場委員會（FOMC）會議日傳遞偏鴿派訊息，但內部會議又會根據實際經濟數據進行轉折。

富達國際宏觀與戰略資產團隊認為，現階段雖然鮑威爾淡化升息風險，但因需求維持強勁，因此通膨亦將維持黏性，今年可能將無降息機會，且如果目前經濟情勢維持下去，市場對於不著陸（即GDP成長超過2.5％，PCE通膨年增率超過3％）之預期風險將會持續升溫。

富達國際宏觀與戰略資產團隊指出，整體而言，自去年10月以來，風險性資產已持續走升一段時間，然而近期出現波動風險之可能性因素，例如通膨具黏性、地緣風險持續升溫，央行貨幣政策傾向令股票與債券再度出現正相關，此增加投資組合之風險。

中期而言，因基本面穩固，因此富達對風險性資產維持正面觀點，惟短期漲幅已大，故調降股票投資評等至「中性」，維持信用債「中性」投資評等。投資策略建議以全球優質股息策略，搭配美元優質債券做為主要核心資產配置，以對抗市場波動，並看好日股與科技股長線展望。