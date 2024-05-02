EMJ.LIFE定義未來的寵物數位互動新時代

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創立於2023年的EMJ.LIFE，由連續創業家余景宇(Anderson Yu)及產業菁英共同發起，今日宣布其願景與未來的發展方向。EMJ.LIFE致力於建立一個集市場分析、社群互動、品牌推廣於一體的全面數位平台，旨在連結全球的寵物愛好者和品牌。

EMJ.LIFE的核心使命是利用數據驅動的洞察和用戶友好的服務來優化品牌運營和提升寵物家庭的互動體驗。這個平台全面採用了WEB 3.0技術，包括區塊鏈、物聯網(IoT)和人工智能(AI)，以確保數據透明和安全，同時提升操作效率和服務質量。5月25日將推出創新產品–寵旅護照(PetJourney ID)，這是一種數位資產憑證，啟動後將可記錄寵物的整個生活歷程及全週期健康照護，支持在EMJ.LIFE未來的元宇宙平台中的所有互動。

EMJ.LIFE CENTER專為品牌方設計，提供從數據分析到客戶關係管理的全套服務，有助於品牌洞悉市場趨勢和消費者行為，而且通過專業的社群媒體策略和內容營銷，增強品牌與消費者之間的連接，此外，EMJ.LIFE積極推動品牌實施CSR/ESG/SDGs策略，提高企業的社會責任和可持續發展目標。

通過EMJ.LIFE與BODY雜誌的獨家合作，EMJ.LIFE CENTER將透過平台唯一官方媒體「EMJ.LIFE BODY寵物誌」，提供專業內容市場策略和媒體曝光機會，進一步擴大品牌影響力，這不僅加強了品牌與消費者的溝通橋樑，也提高了市場營銷活動的整體效果和投資回報率。

為慶祝與新加坡知名集團達成戰略合作意向，EMJ.LIFE正式啟動品牌會員募集，並提供前100名註冊的品牌額外一個月的免費服務，品牌方還將有機會參與6月25日EMJ.LIFE全球媒體發布會，親身體驗EMJ.LIFE的創新技術，這不僅是一次投資品牌未來的絕佳機會，也是與全球寵物愛好者和專業品牌共同成長的開端。