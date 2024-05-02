長榮航總座孫嘉明：Q2優於去年、下半年相當樂觀

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長榮航（2618）總經理孫嘉明2日在「長榮航空城市觀光馬拉松」記者會後表示，鑑於營運成本墊高及需求強勁，高票價趨勢不會下來，第二季營運將優於去年同期，下半年營運也相當樂觀。

孫嘉明表示，目前長榮航的運能恢復到疫情前97％，高票價趨勢延續，今年營運樂觀，其中第二季優於去年同期，下半年受惠5月進入北美往亞洲的旺季及7月暑假旅遊高峰期，因此下半年樂觀。

兩岸航班部分，孫嘉明說，目前長榮航及立榮航空飛大陸有8個航點，每周達54班。未來配合政府政策，隨時動態調整航班，因我國旅遊團客到大陸的期限只到6月1日，原本杭州航線是從每周3班增加到每周7班，6月後將暫時調整回到每周3班，孫嘉明說，期待鬆綁團客限制。

此外，因波音、空巴等飛機交機延後，國際間二手飛機很搶手，長榮航也延租了321型飛機。

孫嘉明表示，貨運需求比疫情前好，4月貨運收入比3月高，客戶搶貨運位置，如電商及AI伺服器廠商，其中AI伺服器是台灣出貨到北美最旺，甚至願意主動加價搶位置。

長榮航目前美洲航線占營收比重四成，是最大航點，其次為日本、歐洲等，兩大航線比重差不多。

孫嘉明表示，由於日幣貶值，去年到現在日本航線沒有淡過，維持高載客率，因應旅客龐大需求，今年長榮航自3月31日起高雄-福岡增至每周7班。