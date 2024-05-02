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中台資源科技今日送件申請股票上市

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可寧衛（8422）中台資源科技（6923）今（2）日向證交所送件申請股票上市，為今（113）年第3家國內公司申請股票上市。

中台主要產品包括廢棄物處理，董事長為鄭光傑，公司實收資本額8.26億元，去（112）年稅前淨利3.18億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.08元；今年3月營收為2.24億元、月增率達164.93％、年增率也有95.45％，累計第一季營收為4.4億元、年增率53.32％。

中台今天在興櫃市場以106.5元作收，上漲1.53％，收盤均價為105.68元，

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