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期盼兩岸觀光彌補大地震缺憾 4月NMI續升至54.1

4月未季調之台灣非製造業經理人指數（NMI）已連續18個月擴張，指數續揚0.6個百分點至54.1。資料來源／中經院
4月未季調之台灣非製造業經理人指數（NMI）已連續18個月擴張，指數續揚0.6個百分點至54.1。資料來源／中經院

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中華經濟研究院2日指出，花蓮地震一度讓部分客戶取消春假出遊與訂房，影響4月部分內需住宿餐飲業者的商業活動與訂單，惟，後續將邁入母親節餐飲旺季、暑假與夏季飲品銷售高峰，且兩岸旅遊交流有增溫跡象，業者對未來展望仍相對持平樂觀。

中經院發布4月未季調之台灣非製造業經理人指數（NMI），已連續18個月擴張，指數續揚0.6個百分點至54.1，或為2022年7月以來連續22個月處於擴張區間（50以上），反映後疫情以來的內需復甦持續推動內需的景氣，而進出口的回溫亦維持NMI的擴張。

就4月NMI四項組成指標來看，商業活動、新增訂單與人力僱用皆呈現擴張，供應商交貨時間上升（高於50.0）。此外，4月採購價格皆在60.0以上的上升速度，非製造業持續面臨營業成本攀升壓力，非製造業已連續100個月回報採購價格（營業成本）上升（高於50.0），指數續揚6.3個百分點至68.5，為2022年8月以來最快上升速度，中華經濟研究院長葉俊顯表示，這是製造端的成本增加，沒有直接納入行政院民生物價控管項目，且業者也不一定會直接將增加的成本轉嫁到零售端。

中經院指出，商業活動與訂單持續擴張，趨勢向好穩定，但有兩個因素使得4月非製造業NMI的未來展望擴張趨緩，一為4月台股一度重挫774點創史上最大跌幅，另一為中央銀行防範通膨預期升息半碼，營造不動產、教育暨專業技術服務業（工程顧問業）、金融保險業與資訊暨通訊傳播（資訊系統建置）的未來展望擴張速度大幅趨緩或轉為緊縮。

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