悅智成立二十週年 助逾300家企業拓展到20個國家

由已故之前資策會董事長黃河明博士與數位科技界先進共同成立的策略型顧問公司悅智集團滿二十年了。在成立二十週年之際，由創辦人黃河明兒子，也是現任悅智集團董事長黃世嘉以主人身份邀約各界企業好友與會，共同歡慶週年。

黃世嘉開場時指出，二十是不容易的數字，悅智能走過二十年，應該有些事是做對的。他也提到當年由他的父親黃河明與其它三位創辦人共同成立悅智，旨在協助台灣企業國際化與策略管理，成立以來服務超過 300 家企業與各類組織(例如宏碁、 華碩、永光化學、六福旅遊集團、大同、外貿協會、工研院)，海外拓展到超過 20 個國家。

黃世嘉認為，悅智的存在，主要是服務四類人：企業主、創始人、顧問、投資者。他進一步分享，2016 年起，悅智推出了一對一約見的創新顧問平台模式 YEZ.one，創造超過 3,000 小時的「街頭商務諮詢」，讓更多顧問加入到悅智平台中，目前有超過 120 位顧問提供收費服務，其中有案子甚至直接促成融資，例如芙彤園(Blueseeds)。由於約見平台服務了台灣創新型企業，悅智順勢成立新創加速器，幫助新創企業融資與海外拓展。成立三年來，加速器中的團隊已經 新募得超過 5 億新台幣資金。

悅智總經理游森楨將 18 年顧問工作經驗，以類小說輕鬆詼諧的形式，整理成《街頭商學院》一書，於2日舉辦新書發表。圖／悅智提供

今年，悅智總經理游森楨將 18 年顧問工作經驗，以類小說輕鬆詼諧的形式，整理成《街頭商學院》一書，並獲得司徒達賢教授、大同總經理沈柏延等學界、業界先進一致推薦，是近年來本土著作頗具特色的一本商管書籍。游森楨被戲稱為「台灣最會鼓勵教授創業的男人」，他擅長協助技術型創業者建立商業模式與策略，多家公司透過這類陪伴式諮詢模式，成功站穩腳步並取得融資，例如 500 Global 後來投資的科研市集、已成功拓展市場到越南等多地的炬銨生技等。

慶祝活動之後，主辦單位也舉辦《街頭商學院》新書發表及「新創竊竊私語之顧問有什麼了不起」座談會，在座談過程中，與談人分享，創業失敗機率相對高，創業者要做好心裡調適，敵人永遠是自己，從街頭商學院的角度，專業加上信任感，才能讓人信賴。

作者，游森楨總經理也形容悅智顧問公司就是企業的醫生，在協助企業成長、轉型以及各種諮詢服務，也提到是因為智悅二十週年，才想要寫一本書，心裡想如果有企管顧問的幫忙，寫客戶的案子才能與更多人產生共鳴，也認為必須要有奇幻性、共感性、普遍性，共通性的議題，以及知識性，傳遞給讀者知道，知己知彼，大家都知道的內容，用簡單的方式幫讀者再一次的複習，幫助在生活應用以及商戰，技術到商品、商品到戰場。

這本書以商業邏輯的架構，理解困難，新創技術型公司，轉換產品和市場會碰到的狀況，以當下對話的形式去做，以及分析狀況，遇到問題在學習，創業家，永遠求知，實務經驗。以半「自」傳 的方式去呈現，可以說是悅智的歷程，從顧客了解，還是自身參與了案子獲得的經驗，2023年開始從人類安全，上從飛彈下從檳榔攤，讓大家一同進入奇幻旅程，從管理的義涵，以及授課的回饋，都能夠帶給讀者無限的成長。

悅智近年輔導企業中，日本成為進軍海外的熱門市場。定居東京的悅智董事長，也是專業天使投資人的黃世嘉特別強調，日本市場競爭其實非常激烈，但是也有足夠空缺機會，悅智的觀點是，要融入日本商社的全球戰略來思考日本合作的起手式，不要只以搶佔日本市場為目 標。黃世嘉也表示，新創與大型企業的交會點，在於對創新需求愈來愈大的情況下，大型企業的開放式創新(Open Innovation)、內部孵化新事業 BU、企業創投(CVC)、以及併購活動都會蓬勃發展，當中有很多融合上的挑戰，這就是新一代顧問公司最主要的機會，例如數位轉型 就是其中一個面向。