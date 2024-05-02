《家生活》產能增+匯兌利益 億豐首季EPS4.88元

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【時報記者郭鴻慧台北報導】百葉窗大廠億豐(8464)首季合併營收為新台幣63.1億元，年增4.1%，毛利率54.1%，低於去年同期的54.9%，受惠墨西哥短鏈產能，營業利益率由去年同期的24%，增至24.4%，也使營業利益年成長5.5%，為15.4億元，歸屬母公司業主稅後淨利為14.3億元，年成長26.6%，每股盈餘(EPS)為4.88元，較去年同期增加1.03元。

億豐指出，精實生產管理的效率提升、直營客製化窗簾電商平台的動能復甦，僅部分消彌了毛利率因各大零售商客戶庫存回補的負向影響，因此首季毛利率仍較去年同期衰退。不過，墨西哥短鏈產能仍持續增加，有助節省客製化窗簾的運輸費用，營業利益率增至24.4%。

億豐首季受惠美元升值帶來新台幣2.7億匯兌的利益(去年同期為匯兌損失新台幣0.7億)，推升歸屬母公司業主稅後淨利年成長+26.6%，每股盈餘(EPS)為新台幣4.88元。

展望今年第2季，億豐表示各大零售商客戶對固定尺寸窗簾的庫存補充需求，將有助柬埔寨廠的產能維持高檔。下半年的成長動能，將來自墨西哥的第2期產能投產、營收貢獻。

億豐預計墨西哥擴產，可為下階段帶來最終約20%的新客製化窗簾產能。在商品創新方面，億豐已升級了電動窗簾產品，開始提供更完整的智慧家居解決方案，包括支持Apple HomeKit、Amazon Alexa、Google Home的語音控制和遠端控制電動窗簾功能。對家中有幼童、寵物也安全的無拉繩手動窗簾，因加入多款新穎的布料，並具有更好的遮光功能，也將是2024年的重要成長動能。