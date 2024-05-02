《觀光股》主打5大特色 北投晶泉丰旅8月迎賓

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【時報記者林資傑台北報導】晶華(2707)國際酒店集團表示，籌備中的新據點「北投晶泉丰旅」預計8月開幕迎賓，成為集團首次進駐台北溫泉區的指標酒店，除了主打溫泉和市郊景觀外，並聚焦5大特色亮點，全面提升溫泉度假的食宿享受。

晶華2020年11月與富邦金旗下富邦人壽簽訂租賃契約，取得位於捷運新北投站旁的地上14層、地下3層都更案新大樓使用權，成為旗下溫泉酒店品牌「晶泉丰旅」續宜蘭礁溪後的第2處據點，設有94間客房、22間獨立湯屋、2間餐廳及1間宴會廳。

晶華指出，北投晶泉丰旅擁有五大特色亮點，包括全面導入綠建築標準、率先取得「黃金級候選綠建築」證書，客房擁有獨立雙湯池及戶外三湯池設計，率先引進日本「溫泉入浴指導員」服務、住宿專案經日本「永續健康旅遊」認證，及「沐蘭SPA」駐店提供服務。

晶華表示，北投晶泉丰旅的空間設計以「泉、煙、岩、織、浸、紋」六大主題為靈感，外觀以花岡石灰白色為主調搭配格柵設計，大廳則以溫潤的深淺大地色調打造低調奢華氛圍感，喚起早期北投三角藺草事業的蓬勃記憶，藉此向北投傳統手藝致敬。

北投晶泉丰旅設有94間溫泉客房與套房，以日式禪風結合大地色系設計，絕大多數客房擁有獨立雙湯池，景觀套房更可獨享戶外三湯池，可盡情欣賞大屯山或北投市區迷人風光。另設有22間獨立溫泉湯屋，以板岩搭配原木設計，營造隱密而典雅的空間。

除了在客房中享受溫泉，北投晶泉丰旅也設有男女大眾風呂，以山、壑為設計元素，一間採用明亮的木質調禪風，另一間則以石牆結合木質格柵打造質樸美。酒店也率先引進日本「溫泉入浴指導員」服務，以溫泉保健為核心，解說溫泉知識及泡湯禮節。

由於鄰近陽明山國家公園及關渡自然公園，北投晶泉丰旅將攜手日本健康旅遊協會，合作推出健康旅遊行程，由專業導覽員帶領房客走進大自然，適合企業團體進行團建（Teambuilding）活動，在會議假期中體驗身心靈的全面放鬆。

北投晶泉丰旅設有戶外泳池、水療風呂、健身房及兒童天地等多元設施，並特別引進晶華酒店自創品牌「沐蘭Wellspring SPA」，提供精湛的芳療技藝與貼心細膩的服務。2間餐廳及1間宴會廳則可滿足商務宴會及家庭聚會用餐需求，全面提升溫泉度假的食宿享受。