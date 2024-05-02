新北年放30萬天燈擬貼標章收費 僅聘3稽查人員民代盼增額

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《新北市天燈永續發展自治條例》草案推動天燈標章並收取永續發展費，新北市議會審議，平溪每年約施放30萬個天燈，目前暫定每個收費20元以上，費用仍待委員會審議討論，稽查人力暫估3名；議員籲大小天燈標章，應有不同收費標準及避免黑戶業者，另也應增加稽查人力，經發局回應，會於上路前沙盤推演評估人力是否足夠。今一讀會通過送法規會審查。

經發局何怡明表示，過往施放天燈易產生致災風，為落實使用者付費，環境經濟永續發展，因此擬徵收天燈永續費，用於天燈施放衍生相關課題，如致災風險的賠償作業，並挹注於地方商圈與永續創生。

消防局統計，2020到2024年平溪天燈共有19件，其中17件造成農作物受損，另2件造成住宅輕微損失。

民進黨議員張維倩提出質疑表示，如有業者開著發財車去賣天燈可以嗎？還是規定一定要有商號才能販售？憂心天燈品質下降且黑戶業者會跑給稽查員追，經發局如管理鬆散亦有漏洞產生。另要求針對不同天燈尺寸應有不同收費方式。

何怡明說，天燈標章收費定價會在經發局的永續發展管理基金會委員會討論，認為對於市場價格波動性不致於產生太大影響。

民進黨議員林裔綺則認為，自治條例通過後的第一年資金可能尚未到位，如有造災賠償問題，要求市府先以公務預算支出協助；民進黨議員鍾宏仁則要求建立檢舉獎金機制。

民進黨議員黃淑君、張錦豪則要求未來稽查權責要分工清楚，避免各單位屆時互踢皮球。