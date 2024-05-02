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祥和今年決定調整策略，簡化產品線，主打最受歡迎的經典川味【三杯塔香素粽】，只做一味，還做成禮盒，搶攻端午商機。

連續六年蟬聯米其林必比登推薦的蔬食餐廳「祥和蔬食」，去年推出台式素粽及三杯口味素粽，在傳統肉粽市場殺出重圍，銷售一個月就賣出五萬顆。對比百家爭鳴的葷食肉粽，祥和今年決定調整策略，簡化產品線，主打最受歡迎的經典川味【三杯塔香素粽】，只做一味，還做成禮盒，搶攻端午商機。

祥和三杯素粽堅持純手工製作，依循古法炒料，選用在地特級杏鮑菇及上選清甜黃金板栗，搭配祥和獨特的三杯塔香風味，用料實在、內餡豐富，掀開粽葉香氣四溢。除了三杯原味之外、還有採用祥和主廚特製辣油做成的三杯辣味粽，即使吃素，也能滿足味蕾享受。

今年，「祥和蔬食」首度推出端午限定「粽享好禮」禮盒。以龍舟、圓糯米等元素，採用代表豐收與美食象徵的橘色，相襯自然、健康、永續生活的綠色做為包裝設計概念，禮盒包含了原味三杯素粽兩入與辣味三杯素粽兩入，每顆粽子的份量重達200公克，足夠一餐的份量，一套售價580元。

即日起除了在「祥和蔬食」鎮江店及慶城店可訂購端午素粽外，消費者也可直接登入「祥和蔬食」官方網站訂購，祥和也提醒，三杯素粽為期間限定商品，數量有限，售完為止。