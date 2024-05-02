《國際金融》日圓若沒能守住160 下次恐將貶到這裡

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】上周，日本央行行長植田和男曾表示，日圓近期走貶對物價幾乎沒有立即性的影響，市場臆測，日本近期幾乎不可能再次升息，日圓兌一美元匯價也貶破重要關卡160。

匯銀主管指出，在日圓已破160之後，日本政府在4月29日應有進場干涉，因為有看到日圓匯價急升。不過，日本到現在還沒直接證實確有阻貶一事。同時在亞洲匯市2日交易時，又有跡象顯示日本政府再度進場干涉日圓匯價。

日本政策制定人士指出，日圓走貶會拉高進口成本，進而有損經濟成長，這表示日本政府不僅可以進場干預，阻止匯價大幅波動外，還可以避免日圓升值過多，生活成本大增而衝擊到家庭生活。

外界存疑，日本政府這次出手有什麼不一樣的地方。匯市交易員懷疑，日本政府本周至少有兩天都有介入，而且都選在不尋常的時間點。首先是在4月29日，當天日本金融市場因假休市。再來是在2日亞洲早盤，也就是美國股市收盤後不久。

路透社認為，這表示若日本政府認為有必要阻止日圓大幅度波動，無論日本市場是否有開，日本都會在任何時間進場干預。過去，日本政府比較喜歡在日本匯市有交易時進場，因為可向日本大型銀行中信任的交易員下單。

雖然日本政府強調，介入點不是日圓價位多少，而是短期匯價過於震盪。不過市場人士以及日本前財務省官員都認為，日圓兌一美元在160價位是臨界點，一旦貶破160就會出手。

三菱日聯摩根士丹利證券猜測，日本可能在本周分幾個階段在匯價157至159之間買近日圓，以捍衛底線160。2日，亞洲匯市交易時，日圓兌一美元匯價收在155.70。日圓下個重要關鍵點在1985年所創的164.50價位，萬一連這個位置也守不住，技術線型上來說，應該就會一路貶到260。

不過，日本政府能阻貶日圓的銀彈還剩多少。路透社計算，當日本出手支撐日圓匯價時，用到日本高達1.29兆美元的外匯存底買日圓賣美元。其中，約1,550億美元是存款，9,940億美元則是證券商品，大部分為美國公債。在流動性高的情況下，日本政府可以快速使用1.15兆美元來進場。

不過，在某些證券商品不易馬上變現下，日本央行的阻貶銀彈，應該最多只有3000億美元左右。估計日本在4月29日的干預大概花了5.5兆日圓，約350億美元。若以3000億美元為上限，相同規模的阻貶行動應可進行8次，或者看日本政府還願意賣出多少美國公債來阻貶日圓。