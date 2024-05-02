台灣大哥大勇敢追夢6.0劇情片《365分之一》獲金穗獎入圍肯定

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台灣大哥大以「勇敢追夢」計畫鼓勵創作者勇敢實踐夢想，2日宣布「勇敢追夢6.0」扶植潛力新銳導演王彥蘋，並邀請王小棣老師二度擔綱夢想導師角色，推出暖心劇情片《365分之一》，入圍第46屆金穗影展劇情片。

此外，台灣大旗下OTT平台MyVideo連續5年支持金穗獎，將於5月4日下午3點起，線上直播第46屆金穗獎頒獎典禮，同時推出「金穗獎專區」，網羅歷屆優秀作品，讓觀眾感受台灣新銳導演們滿滿的創作能量。

今年年初，台灣大宣布勇敢追夢7.0扶植導演李祈悅、李洹宇(小忍)，分別操刀紀實片《Road to Champions 無懼之路》、創作歌曲《Never Give Up》，紀錄過去一年台灣大運動家族選手挑戰比賽的訓練過程

《365分之一》敘述著承載著一家記憶的中古老車—小黃，要被賣掉了，這既是特別的一天，也是平凡的一天。一家五口坐上新買的休旅車，在封閉的車內空間，家人間的情感隱隱顫動，各懷心事地踏上這段與小黃的告別之旅。故事背景取材自導演王彥蘋曾就讀的中山女高，擔任本片監製之一的台灣大哥大基金會董事暨執行長劉麗惠同是中山女高校友，特別與王彥蘋一起回母校舉辦開拍儀式，劇中也邀請到王彥蘋高中老師客串，讓本次「勇敢追夢6.0」的拍攝過程別具意義。

台灣大自2016年起推出「勇敢追夢計畫」，至今邁入第7屆。劉麗惠表示，台灣大支持台灣原創影視音內容，透過「勇敢追夢」計畫，從旁扶植年輕優秀的內容創作者，讓大家看見台灣有許多新一代的新銳創作者。

台灣大哥大旗下OTT平台MyVideo連續5年支持金穗獎，「勇敢追夢」計畫自2016年開始，扶植myfone行動創作獎的優秀創作人才。 未來，台灣大也將繼續支持優秀人才，透過「勇敢追夢」計畫讓更多人才與專業領域接軌、躍上國際舞台。