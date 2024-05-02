長聖4月營收創同期新高 連4個月業績正成長

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

長聖（6712）受惠細胞受託開發製造（CDMO）業務蓬勃發展，4月營收以5,603萬元再創同期新高，年成長15.26％，是連續4個月的營收呈現增長趨勢，累計1-4月營收達2.19億，年增率32.6％亮眼表現，創歷史同期新高。

營運表現亮眼的長聖，去年營收7.6億元，由於來自金融資產評價及處分投資獲利1.39億挹注，EPS高達7.24元，獲利與股利翻倍成長。該公司周二（4／30）召開股東會，順利通過配發每股7元股利（現金6元、股票1元），不僅股利改寫新高，也是自上櫃後連續3年發放股利。

董事長劉珠淇表示，長聖今年的細胞受託開發製造（CDMO）業務蓬勃發展，訂單能見度已達第四季度，合作醫院數量與合作細胞治療項目亦不斷擴大，並持續優化細胞產品，對2024年的營運表現感到樂觀，有望再創新高。

另外，長聖旗下免疫異體CAR001( HLA-G-CAR-BiTE）細胞治療予大腸直腸癌、乳癌、肺癌與惡性腦癌，已獲得美國FDA核准，啟動晚期復發和難治性實體腫瘤臨床一／二期a臨床試驗外，日前再傳捷報成功獲得日本與台灣發明專利的國際肯定。

長聖表示，此專利歷經2年多審核與答辯，近日正式收到日本專利局與台灣經濟部智慧財產局專利核准通知，專利保護期至2042年，這一重要進展不僅突顯了CAR001技術的創新性和獨特性，也為長聖在全球市場上的競爭地位提供了奠定了堅實基礎。

劉珠淇表示，CAR001技術的專利認證是研究團隊不懈努力的結果，正在積極與國際藥廠進行CAR001技術的授權洽談，以加速其在全球市場的推廣和應用。