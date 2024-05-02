《傳產》七大都會區買房年齡遞延 台北50歲以上購屋逾3成

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者郭鴻慧台北報導】30至40歲的青壯年向來被視為購屋的主力年齡，但受到高房價現象的影響，購屋年齡出現遞延。永慶房產集團根據聯徵中心購置住宅貸款統計資訊，比較2013年和2023年購屋年齡占比的變化。數據顯示，雖然30-40歲仍是購屋主力，但是40-50歲、50歲以上年齡層的購屋占比幾乎全面上升，而台北市的購屋主力年齡更已移轉至40-50歲，顯見購屋年齡向後遞延的現象。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，對比2023年與十年前購屋環境，薪資所得成長趨於停滯，近幾年房價卻持續走高，讓消費者需要花費更多的時間累積足夠的頭期款，才能達到購屋的門檻，使購屋的年齡也出現遞延的現象。

七都中房價最高的台北市，購屋年齡向後遞延現象尤為明顯。2013年台北市30-40歲購屋的占比達32.9%，仍為四年齡區間中最高；但到了2023年，便下降至26.7%。而40-50歲的占比則躍升至33.7%，50歲以上亦達到三成，雙雙超越30-40歲的占比。

新北市30-40歲和40-50歲的占比也迅速拉近，2023年的占比差距已不到1%，2023年新北市50歲以上交易占比高達21.2%，僅次於台北市。顯見房價上漲、只能拉長存款期間，以致購屋年齡遞延，因此才出現雙北40歲後甚至是50歲以後才購屋的占比明顯增加。