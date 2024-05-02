後疫情＋地震頻傳 台中房市近期「這款」產品賣最夯

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近期地震不斷，信義房屋中三區協理方浩銓觀察發現，台中的社區別墅型產品受到矚目，分析主因是地震頻傳，讓樓層低、相對寬闊的別墅產品受到購屋者歡迎。他說，此類產品大多分布在東區9期重劃區與太平區，總價約在2,200到2,700萬左右，最高四層樓、建物坪數約50坪最受歡迎。

相對於價格不斷推升的電梯大樓，社區別墅以坪效和產品型態，受到換屋族群的青睞，而9期重劃區與太平區因緊鄰74號快速道路，交通紅利也深受居民喜愛。

方浩銓進一步分析，別墅樓層少、平均高度低，地震時的體感比待在高樓小；另外，別墅整體坪數較為寬闊，還附庭院，地震時利於疏散，也令人相對安心，再加上疫情期間人們待在家的時間增多，促使消費者意識到需要更大的居住空間，

此外，價格也是推升別墅型產品受歡迎的原因之一。近年房市大多只漲不跌，台中水湳經貿園區已有新大樓建案成交單價到8字頭，趕上新北蛋黃區水準，如此一來，若有追求使用坪數的消費者，在比價效應下自然而然將眼光轉向總價相近，坪數卻相對大的別墅型產品。位處鄰近74號快速道路的東區9期重劃區，使用坪數達50坪的社區型中古透天別墅，因而受到換屋族青睞。

與台中東區一線之隔的太平區，同受惠74號線紅利，別墅型產品一樣具有高人氣。信義房屋太平新光店專案經理盧永信表示，太平傳統上就是透天與別墅型產品為主，這兩類產品有天有地、臨路、別墅更有院落，深深打動具「有土斯有財」觀念的消費者。

他進一步分析，熱門物件大多座落在北太平，中山路一帶，如指標性集合式住宅社區「楓愛林」、「藝術家」等都相當受到歡迎，房價則以生活機能，街廓寬闊度有所不同，整體來說，別墅型產品屋齡20年左右，建物坪數約在50坪以內，總價大概會落在2,200萬上下。