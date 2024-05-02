政院拍板震災復原重建方案 蘇俊賓直言漏「最重要規畫」

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政院拍板285.5億的0403花蓮大地震震災復原重建方案，但桃園認為，重建計畫漏掉防災，副市長蘇俊賓2日出席院會直言，重建方案多數為災後重建與振興經濟，卻忽略台灣最需要的防災韌性，從這次的地震可以看出，很多傾倒的建築物，過去也曾經被開過黃單、紅單，卻因缺乏誘因和積極管理，而產生憾事，呼籲中央不只補救，要預先部署整體計畫。

蘇俊賓提到，行政院提出的紅單、黃單數量是透過各縣市彙整，並不是台灣危險建築的全貌，許多居民和管委會不見得樂於積極接受鑑定，因為擔心對於權益會有影響，舉例來說，公會技師秉持專業鑑定後，如果判定張貼紅黃單後，要撤銷必須進行結構補強後，再由技師認定安全無虞才可繼續使用，對於居民家園重建無論是財力、心力無疑都是負擔，也因此對於震後鼓勵大樓申請鑑定，民眾還是會有一定程度的抗拒，如何建立制度，提升住戶對於建築接受專業鑑定的意願，建請中央通盤檢討。

蘇俊賓提到，針對震後的家園重建計畫，桃園市政府提出3大安居重建計畫，針對紅黃單建物修繕補助，紅單全額最高補助150萬，黃單補助100萬，另擬定「簡易都更整維計畫」，免都更程序直接送審議，最高補助1500萬元，此外提高今年度的公寓大廈修繕補助，總預算達6200萬。因此桃園市在震後申請結構鑑定案件高達729件，委請桃園市建築師、土木、結構技師等3大公會皆第一時間響應投入勘災，共計張貼紅單7件，黃單62件，也有了比較多的後續管理。

蘇俊賓強調，台灣是地震頻繁的國家，每次的地震震央也不同，因此不能只用補救的思維來看待後續的工作，預先的部署以及所需要的資源，應該也要納入行政院的整體計畫。