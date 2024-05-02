印度移工諮詢會議召開 製造業移工優先引進達共識

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我國於今年2月與印度完成勞務引進MOU，但就引進名額、行業、雇主及仲介等資格仍未確定，勞動部2日召開諮詢會議，會中各界達成共識，考量團體生活、管理等印度移工將由製造業優質雇主及仲介優先試辦小規模引進，至於引進模式要僅有政府對政府的直聘或是採仲介及直聘雙軌制則各界意見分歧。

2日的諮詢會議邀集雇主團體、移工團體、仲介公會、台印學者、中央目的主管機關、地方政府等與會，討論題綱印度移工開放的行業名額、僱主資格及仲介資格等。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國轉述，會中對於開放的試辦的行業別，考慮團體生活、生活適應及社會適應等各團體對於製造業優先引進較有共識，甚至還提及如印度設廠台商、加入RBA聯盟等僱主試辦，也有學者提及印度移工在中東多從事營建業，建議也應納入考量，家庭看護雇主也建議優先試辦引進，至於農業及機構看護相關部會則稱要待試辦結果再決定，包括雇主資格應要符合現行資格及行業。

至於引進方式，移工團體認為印度為新開放的國家，引進方式應有新作法才能解決爭議，主張唯一直聘的單軌制；與會學者專家、僱主團體等建議採雙軌制，讓僱主有所選擇，但也認為引進的仲介管理應要求一定品質。也有印度學者分享，印度人赴海外工作主要為委託仲介及同鄉社群介紹，若要採直聘則應進一步與印度方政府討論，但目前印度移工赴海外工作直聘不是主要方式。

至於日前有民眾發起反對引進印度移工，蘇裕國說，有透過電子郵件及電話聯絡，但因2日有事無法與會，將請其再提供書面意見。他也說，未來還要再召開更多場會議凝聚國內共識後再與印度方召開工作層級會議。