無法復刻之臻品「Highland Park 高原騎士Vintage 1990單一麥芽威士忌」限量上市

於奧克尼群島傲然誕生的Highland Park 高原騎士，是蘇格蘭最北的蒸餾廠，自1798年以來，更以光陰及絕妙的工藝釀造出兩個世紀的輝煌，推出酒款更屢獲國際大獎殊榮；2023年更獲《Whisky Advocate》評選為「2023年頂尖20大威士忌」的第二名。今年，高原騎士發表推出全球限量珍稀1221瓶的「Highland Park 高原騎士Vintage 1990 單一麥芽威士忌」，以無邊界感官體驗，涓滴為光陰陳釀的歷史遺產，將各自鮮明的風味轉化為和諧且細膩的香氣及口感，打造出無法復刻的臻品；邀請所有品酩收藏家以淺酌領略時間與自然的深邃層次。

台灣愛丁頓寰盛洋酒公司行銷總監劉姿瓘（Rita）表示，「高原騎士Vintage 1990」由首席釀酒師 Gordon Motion大膽創作釀製而成，以無與倫比的匠心詮釋對高原騎士的深刻感悟，2021年Gordon將34桶自1990年入桶的酒液，轉移至初次歐洲紅橡木雪莉桶、初次美國白橡木雪莉桶、Refill桶，歷經2年的醞釀，將橡木桶的特性轉化成酒液的個性與層次，再從中精心挑選出各具風味特色的5桶巧妙勾兌融合，「高原騎士Vintage 1990」便是以此獨樹一格釀製而成，創造出層次豐富且溫潤的獨特韻味，凝聚深邃金黃琥珀酒色；初次入喉散發清新的花香，接續溫潤的熱帶水果香氣在舌腔中綻放，石楠花蜜香與優雅煙燻味輕微的在鼻腔中漫延，最終以奶油香草氣味平衡收尾，是一款極致絕妙的多層次高年份酒款代表作。

「Highland Park 高原騎士Vintage 1990單一麥芽威士忌」深邃金黃琥珀色的酒液，呈現成熟梨子、苦甜葡萄柚、細緻的天竺葵和甜美的紫羅蘭香氣。入口香草奶油與粉紅葡萄柚、甜橙相互平衡的口感。帶出新鮮木質調與果香，伴隨石楠花蜜香與輕煙燻風味餘韻。酒精濃度：44.9％，建議售價：106,000元。（全球限量1,221瓶，每瓶皆有手工獨立編號）。圖/愛丁頓提供

劉姿瓘進一步指出，高原騎士Vintage 1990是對奧克尼群島自然風貌與歷史文化的進一步的詮釋，透過奧克尼群島的石楠花泥煤彰顯自然與可持續性的延續；壯闊風景傳遞高原騎士威士忌的傳統、風味和精神。奧克尼群島上的石楠花沼澤山丘為地面下的泥煤注入了濃郁石楠花蜜香，輔以高原騎士酒廠226年堅持的古老工序「手工發麥」，締造出屬於高原騎士獨有的石楠花蜜香風味DNA 與優雅煙燻風味。傳承兩個世紀的Highland Park 高原騎士酒廠，也致力於永續性發展，於今年4月1日進入開廠以來最長時間全線停產且停止參觀的寧靜期，除了進行酒廠必要的維護作業，更精心規劃引入新的熱回收系統，將有助於減少20%的碳排放量，展現對環境保育的決心，實踐永續性的承諾。

眺望奧克尼群島獨特的自然景觀和悠久的文化底蘊，乘載釀酒大師的創作精神，也巧妙的灌注於高原騎士Vintage 1990包裝設計上，高質量金屬瓶塞鍍銀，展現出尊榮與傲然氣度，緻黑瓶身彷彿呼應著對奧克尼群島的大器刻畫，白橡木外盒與黑色皮革內裡相映襯，兼具自然的純粹與成熟的沉著氣息；每一瓶皆擁有獨立手工編號，並附有首席釀酒師Gordon Motion的親筆簽名證書，寄託「每一滴酒液都是流逝不復返的歲月沉澱，讓無法復刻的風味與獨一無二的創作理念，昇華成極致的感官體驗，成為威士忌迷可遇不可求的收藏臻品。

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