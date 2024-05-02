《航運股》台驊投控多元發展 韻驊共享辦公室對外營運

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【時報記者莊丙農台北報導】台驊投控(2636)為提升自有資產使用效益並扶植高潛力新創企業，成立T3 coworking space（T3CO），投入共享辦公室經營多元化拓展經營觸角，利用集團位於忠孝東路、基隆路口精華地段，以合理的租金，多重選擇的辦公空間，加上完善的設施，供金融新貴，新創企業、商務人士與網紅等相關行業運用，並在今日正式營運。

疫情過後新創產業快速崛起，面對工作形態轉變，共享辦公及居家辦公成為新型態工作模式。台驊投資的韻驊T3CO共享辦公大樓鄰近市政府捷運站，可供商務人士便利往來國際會議中心、世貿展覽館等重要會議場所辦理洽公、參展及出席會議；同時共享辦公大樓坐擁375坪的高層樓空間，並設有13間專屬辦公室，可容納5人至12人不等的會議空間，另也提供獨立固定式及流動式座位，採高度富有彈性的選擇以滿足各類型辦公需求；同時，公司設置接待區、附有生態魚缸的客廳、豪華水吧區、專屬化妝間等，完善舒適的空間及遼闊的辦公視野，更能提升整體辦公效益。

T3CO提供靈活的租期選擇，包含日租、月租到年租等租賃方式，同時提供專業的商務環境，包括升降桌椅、會議室、休息區等，並配置網路、電話、郵件和包裹處理服務，以及印表機、複印儀等辦公設備，其中並特別規畫具有隔音效果的電話亭，讓會員保有完全隱私，並設有直播間、淋浴間及化妝室，供常飛行商務人士、網紅或直播節目使用，同時也開放場地租用，舉辦各式活動，開業初期也提供早鳥限定優惠。

台驊控股表示，藉著T3CO共享辦公室的經營來接觸更多新創產業的年輕人，彼此學習與交流，互相啟發創造，台驊控股也願意提供資源輔助年輕優秀有創意的產業共同成長。此外也與周邊商家，超市、健身房等異業合作，一同打造信義區市府站T3CO共享生活圈。