核一室外乾貯場將核定啟用 核二燃料棒可移過來？台電兩點反對

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卡關11年的核一廠室外乾貯場，在新北低頭與台電達成和解後終於可以完工。台電表示，預計本月10日前可拿到水保變更許可。1個月內動工興建後續，加上熱測試、竣工查驗，預計明年初，即可把核一反應爐內廢燃料棒移出存放。

台電表示，無論是核一建置完成的乾貯，或是接下來核二乾貯設施，都是高階核廢料處理的重要路徑。核二室外乾貯場，公司已取得「營建工地逕流廢水污染削減計畫」，仍遲遲無法施工，目前與新北有「水保開工期限展延」、「水保完工期限展延」、「水保申報開工」3項訴訟案，在法院審理中。希望能比照核一廠行政調解模式，儘速施工，如可達成共識，2027年即可完工。

對前核四廠長王伯輝呼籲，核一乾貯完工後，可先將核二已滿的用過燃料棒移至核一乾貯內，加快重啟時間。台電則以兩理由不贊同，首先此舉涉及開發項目變更，有核一室外乾貯環評、安全分析報告修訂等問題。二則運輸過程需經過萬里、金山、石門等地，需與當地居民溝通取得同意。

雖然核二廢燃料棒尺寸與核一相同，可以放入儲存沒有問題。可是台電主管強調，護套內部設計不同，燃料棒熱衰變也有差，所以仍不能直接這樣放。

高放核廢(用過核燃料棒)退出反應爐後，通常採「先濕後乾」，放到旁邊燃料池中冷卻，再移至乾式貯存場，用厚水泥圍阻體與鋼套包覆，完全密封隔絕輻射。

但核一室外乾貯場興建後期，2013年卻遭新北市指變更設計未按圖施工，不給水保完工證明，台電不服提起行政訴訟，法院去年判決台電勝訴，新北仍拖延。直到今年4月1日雙方才達成行政調解，市政府點頭同意收到台電變更圖後3周內核定。

台電指出，已於4月18日把核一廠室外乾式貯存水土保持計畫(第二次變更設計)相關書圖送出，如依新北承諾三週內完成核定，最晚5月10日前可拿到。

開工通知拿到後，台電一個月內就會動工興建，進行加高陂址擋土牆及改善排水等作業，並於三個月內完成並進行熱測試，後續還有竣工查驗、相關點檢等，預計明年初啟用，核一廠反應爐內用過核燃料棒即可移過來。原廠房就可以進行安全系統拆除，進入實質除役。

至於乾貯場解決，能否加快核電廠延役推動，台電強調，延役仍需中央與地方支持，還有修法與安全評估要做。