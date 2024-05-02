代理教師繳勞保沒放假 潘文忠：明年51勞動節可望全國放假

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偏遠地區學校教育發展條例107年實施後，只要是教育部核定的「偏遠學校」，都可以得到比較多的補助，但國民黨立委葉元之今（2）日質詢時指出，教育部對「偏遠學校」的名額有總量管制，導致有的學校明明很「偏遠」，卻無法被認定為「偏遠學校」，教育部為德不卒，讓很多學生權益受損，應該要解除總量管制，改為實質認定。

對此，教育部長潘文忠正面回應表示，葉元之的想法很有意義，若是有學校未列入「偏遠學校」，但是申請後又符合資格，應該可以打破上限，用增列的方式加入「偏遠學校」，得到應有的保障。

此外，由於「偏遠學校」有許多代理老師，葉元之也為代理老師爭取權益，認為51勞動節，代理教師應該要得到補假或加班費。

潘文忠則透露，行政院已針對51勞動節全國放假，徵詢各部會態度，而教育部已表達老師可以放假的態度，行政院目前朝全國勞動節放假的態度，只是今年時程來不及，若明年51勞動節全國放假，就不會有代理老師放不放假的問題。

葉元之表示，教育部每三年核定一次「偏鄉學校」名額，要求縣市政府在總額管制下自行分配，決定哪一些學校屬於「特偏學校」，哪一些學校屬於「偏鄉學校」，但是有的學校，地方政府明明覺得很偏鄉，可是因為有總額上限，就沒辦法把它納入到偏遠學校，得到妥善的照顧。

葉元之也指出，教育部認定學校是否夠偏鄉，是依據「偏遠地區學校分級及認定標準」，採交通、文化、生活機能、數位環境及社會經濟條件等因素做為評估指標，但有的指標算出來的係數非常奇怪，例如整個淡水區內的學校的數位指標係數都一模一樣，但淡水很大，有的學校在人口集中處，也有在較偏鄉，數位環境怎麼可能一模一樣，明顯和實際情形不符。

葉元之請教育部立即廢除偏鄉學校的總額管制，並且公開透明讓地方政府知道評估標準。

潘文忠回應表示，偏遠學校評估指標應該要再客觀，另外，若有學校在現行總額之外，又評估符合「偏鄉學校」的標準，會請國教署用增加的方式列入。