政大發表 「易地愛」宣言 七大面向建構多元共容校園

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政治大學校園互動成員來自5大洲、80幾個國家，校長李蔡彥引領團隊擬定EDI策略方向，公開承諾以建構一個公平、多元、共容（Equity, Diversity ＆Inclusion, EDI）校園為核心目標，並於112年度10月設立招生辦公室，從招生策略入手，盤點校內各層面以7大面向展開具體行動致力建構「易地愛」（EDI）校園。

政大表示，在組織方面，設立招生辦公室、原住民族研究中心、原住民族學生資源中心、雙語及多元文化辦公室、性別平等教育委員會等單位，並且即將設立校級「EDI 校園推動委員會」，針對不同群體或不同重點，分進合作推動EDI政策。

招生方面，政大透過「政星組」與「特殊選才」等管道，提升弱勢學生入學比例，並從招生評量機制改變起，重新定義「優秀」學生的內涵與想像，並整合校內輔導資源，協助入學者得到適切的支持與陪伴，落實大學社會責任。

在學習方面，政大主張，學生面對真理無國界，面對成就無階級，「學神、學霸、學渣、學弱」的階級文化不可取，學習成就越高者是為對人群與環境做出越多貢獻。

政大也將具體發展 EDI 學習資源，如創國學院於 6 月將邀請哈佛大學教授 Professor Evelynn Hammonds 談高等教育中的公平與共容。

課程方面，政大將透過田野調查辨認隱微的偏見或歧視，再透過正式課程、非正式課程與系列網路短片等管道，藉由歷史脈絡、換位思考、創意設計、理性討論、開放性辯證等方，推廣EDI相關課程及多元文化相關活動，誠懇消弭微歧視。

活動方面，政大持續舉辦豐富的多元文化活動,包括 EDI 校園活動工作坊、世界嘉年華、原民周等，並首開「多元文化假」（至多 2 日）與「歲時祭儀假」（至多 5 日）。

在空間方面，政大正在逐步增加性別友善廁所、性別友善宿舍以及無障礙設施，並協助原住民學生於本校資訊大樓前草坪搭建原住民族傳統建築，提供原民學生學習傳統技藝並推廣原民文化。

在研究方面，政大將積極展開有關 EDI 校園的基礎研究，以多樣性數據（Diversity Data）、校園氛圍調查（Climate Survey）等，作為以資料為本的決策基礎。

政大認為，根據以往嚴謹的研究結果發現，建構 EDI 校園能幫助學生更投入課程、在各類學業表現得更好、降低對他人偏見、結交更多不同族群朋友、更願意投入公共事務而成為領袖。

政大提到，建構EDI校園是一件重大的文化營建工程，也是每一個人的責任，政大邀請每一個人共同參與共識凝聚，並在研究發展、人才選擇、課程教學、學習活動、互動關係、結構制度、空間設計與文化氛圍等各方面共同努力。