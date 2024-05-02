甜點控必收！日米其林星廚推巧克力季 墾丁飯店端北海道甜點迎客

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甜點控有口福了，現在免飛日本，在台灣就能品嘗到充滿日式風情的精緻甜點。漢來美食旗下的人氣餐廳「漢來海港」，今年的甜點季邀請到日本米其林星廚昆布智成，打造以巧克力為創意主軸的「巧遇甜點季」，限期3周開吃。另外，墾丁凱撒大飯店則攜手來自北海道的頂級鮮乳品牌「四葉乳業」，即日起至6月30日於「發現」西餐廳推出「北海道甜點季」，當月壽星還享有半價優惠。

【漢來海港攜米其林星廚 巧遇甜點季限期登場】 「漢來海港」每年的甜點季總是吸引許多甜食愛好者朝聖，今年甜點季邁入第10個年頭，品牌特邀來自日本的米其林星廚昆布智成跨海來台客座。主廚以巧克力為創作發想推出「巧遇甜點季」，同時為全台7家「漢來海港」打造10款精緻美味的甜點，即日起至5月17日為期3周登場，不用額外加價，甜點控即能無限享用升級版的精美甜點。

日本甜點界新星昆布智成主廚出生於甜點世家，曾在法國米其林二星餐廳L'Atelier de Joël Robuchon擔任甜點主廚，如今為日本知名和菓子店「昆布屋孫兵衛」第17代經營者。主廚擅長製作生菓子、盤飾甜點、杯裝甜點和如同珠寶般的精品甜點。旅法期間他汲取風土民情，將華麗繽紛的法式甜點與淡雅的日式美學巧妙結合，呈現與眾不同的甜點風味。

昆布主廚表示這次在甜點的創作上，為展現巧克力的風味層次，每款甜點都花了很多巧思來研發及製作，嘗試賦予巧克力甜點不一樣的生命力，讓每一口都充滿驚喜。他也特別重視食材的組合以及口味層次和適口性，運用水果的酸度等元素平衡甜度，希望能用甜點打造一場跨國的美味邂逅。

「巧遇甜點季」中堪稱顏值擔當的「永續」，外觀光澤如藝術品，將白巧克力和抹茶結合，以杏桃、檸檬、百香果製成內餡，口感清爽又帶有深度。另一款「皇家」則是運用了無麩質茶香海綿蛋糕，搭配阿薩姆巧克力奶餡和佛手柑果凍，以及巧克力奶香香緹和茶香巧克力慕斯，味道層次分明，餘韻回味悠長。

【墾丁凱撒合作四葉乳業 乳香甜點秒飛北海道】 墾丁凱撒大飯店「北海道甜點季」，由飯店西點主廚張志宏親自操刀，全程選用100％成分無調整、產地直送的北海道十勝特選牛乳，其設計10款以「四葉特選鮮乳」、「四葉北海道十勝鮮奶油乾酪」為基礎的精緻甜點，並結合新鮮果乾、果泥、巧克力等多種元素，搭配炙燒、泡芙與法式舒芙蕾等烘焙手法，打造令人垂涎的精品級美點。

物產豐饒的北海道素有「日本食材庫」之稱，生乳產量占全國50％以上，道東地區的「十勝」可說是乳製品美食天堂，其中最享譽盛名的「四葉特選鮮乳」，被視為鮮乳界的奢華美味，堪稱鮮奶界的極品。

「北海道甜點季」最令人眼睛為之一亮的「北海道起士舒芙蕾」，以蓬鬆的起司舒芙蕾蛋糕為主體，搭配酸甜的芒果香堤醬及巧克力餅乾，層層堆疊出酸甜爽口滋味。「十勝板栗香緹乳酪」則將糖漬栗子、帶皮杏仁揉進手工自製的塔皮中，入口不僅能吃得到糖漬栗子，更有白巧克力和乳酪香緹交錯提味。另有「北海道生乳泡芙」、「炙燒岩漿起士」等限定美味。

此外，「發現」西餐廳還推出「壽星禮遇」優惠，即日起至年底，平假日2人同行，當月壽星享半價優惠，能無限享用升級版的精緻甜點及中式、日式及義法等多樣化佳餚，包含無限供應的特色冷盤、澎湃海鮮、現切爐烤牛排等。壽星半價需另收原價1成服務費。