竹市落實工地智慧化管理 營建噪音陳情案件數降

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不少民眾經常抱怨附近工地揚塵及噪音擾民，為提升居住品質，新竹市環保局落實工地智慧化管理，導入空氣品質微感器連動灑水裝置與施工時機動式噪音IOT監控設備，減少施工時帶來空氣及噪音汙染，營建噪音陳情案件也由平均每月3.3件，降至平均每月1件。

新竹市長高虹安表示，城市發展建設應顧及民眾居住生活品質，不應為趕工而減少汙染防制作為，導致影響周遭環境的居住品質，如何兼顧建設發展與宜居永續環境發展，是非常重要的一環。

新竹市環保局針對竹市屢遭民眾噪音陳情較高的營建工程，在工程周邊設置「噪音IoT監控設備」，並建立噪音告警值，當工程產生噪音超過告警值時，透過物聯網控制器，進行同步錄影及通報。

環保局指出，接獲通報的營建業主及施工廠商，可透過遠端監看工程是否違反相關規定，即刻修正施工排程，適時透過降低施工音量，減少工程不友善情形，透過告警機制措施，提早介入處理，營建噪音陳情案件也由平均每月3.3件，降至平均每月1件，減案量提升高達7成以上。

環保局表示，依噪音管制法第8條規定公告，「新竹市噪音管制區內，不得從事妨害他人生活環境安寧之行為及時間、地區或場所」，如於管制時段內，營建工程施工現場，禁止使用以電力、汽油、柴油或其他方式為動力驅動之施工機械、機具及發電機進行作業，倘違反即可依法告發，處3000元以上3萬元以下罰鍰，並令其立即改善；未遵行者，按次處罰，今年已裁罰23件。

環保局也提醒，藉由科技化、智慧化汙染防制系統裝設，全面監控工地內汙染產生源，可減低營建業主及承包廠商人力負擔營運成本，提高汙染防制精準度，落實營建業主企業責任，一同重視環保及提高環境品質。