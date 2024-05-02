餘震不斷專家籲暫緩爬百岳 玉山維持開放玉管處這樣說

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0403花蓮大地震迄今餘震不斷，甚至有震央在中央山脈，高山醫學專家王士豪在臉書呼籲「是我的話，今年就不會去登玉山在內的台灣高山」。玉山國家公園管理處表示，已與登山相關社團溝通討論後認為，玉山山域受損情形不嚴重，且山林開放政策下，還是維持開放登山。

0403花蓮大地震後因應力調整，原本發生在近海的餘震往陸地移動，4月30日甚至在中央山脈出現規模4.4淺層地震，令王士豪有感而發po文，「最不想看見的情況，就是震央在中央山脈的地震，終於還是發生了」，呼籲「是我的話，今年就不會去登玉山在內的台灣高山」。

玉管處副處長邦卡兒．海放南表示，外界建議0403花蓮大地震後基於山友安全應暫時取消登山活動，日前玉管處與登山相關協會及團體溝通討論後，認為玉山國家公園山域受損情形，沒有太魯閣國家公園那麼嚴重，而且登山原本就是冒險活動，在中央山林開放政策下，還是開放玉山登山，建議山友考量自身體能、天候、地形等因素量力而為。

玉管處指出，受到地震及大雨影響，目前玉山國家公園內抱崖吊橋受損，新康橫斷山線及八通關越嶺線將暫停開放，未來會同技師勘查，其餘玉山群峰、南二段、馬博拉斯橫斷、南橫三山及關山等登山路線受損情形不太嚴重，目前維持開放。

玉管處提醒，0403花蓮大地震後截至5月1日止，已經發生1348個地震，造成山區土石鬆動崩落，近期鋒面來襲，或強烈對流帶來短延時強降雨，山域環境勢必容易發生落石或坍塌的情況，強烈建議山友短期內如非必要暫緩登山。