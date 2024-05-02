議員批機動車闖「嘉油鐵馬道」 市府：違規數大幅減少

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嘉義市議員王浩2日質詢市府斥資破億打造「嘉油鐵馬道」成為熱門的觀光景點，專供自行車及行人能使用，卻屢見機動車輛擅入，而取締管制的成效不彰，市府觀光新聞處長張婉芬表示，近3年取締件數大減，顯示公共安全意識有提升。

王浩指出，市府花費1億多元打造「嘉油鐵馬道」，是專供自行車族、行人運動休憩的場所，但屢屢因機動車輛闖入，妨礙自行車族及行人活動，就在他詢問的時候，又有民眾po網機車騎進鐵馬道，但嘉義市警察局資料顯示，2023年僅告發32件，執法明顯不力，難有效有效遏止違規發生。

王浩強調，立法院會4月16日三讀通過《行人交通安全設施條例》，要求地方主管機關需訂定行人交通安全設施改善計畫，顯示人行安全受到重視，中央亟欲洗刷「行人地獄」的惡名，市府也應加強維護人行安全。

王浩還提及，嘉油鐵馬道與重慶一街交會口無號誌指引，對汽車停讓行人不具強制性，車流量大時行人很難通過路口，市府應有積極作為。

張婉芬表示，嘉油鐵馬道末端是縣市交界，市府持續有維安措施，包括改善空間設施，還有取締違規，2021年取締209件、2022年151件、2023年76件（嘉市56件、外縣市20件），經警方查處有32件成案告發，顯示3年來取締件數大幅減少，有效提升民眾對公共安全的觀念。

張婉芬還說，嘉油鐵馬道是重要的觀光景點與市民休憩場所，市府5年爭取經費提升環境景觀、改善優化設施，包括拓寬人行空間、車道改為瀝青混凝土鋪面、人車分離、全面更新燈具、護欄、人行道木棧板及入口節點等，並設置2處公廁，兼顧夜間安全與休憩品質。