台股高股息ETF開始卡關？新光投信撤件理由曝光

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今年3月國人瘋買台股高股息ETF，但多檔掛牌後卻「破發」，金管會對台股高股息ETF審查趨嚴、時間拉長，已有台股高息ETF等不了喊卡。新光投信5月2日宣布，因5月1日仍未取得證期局核准函，決定暫停新光台灣高息優質成長ETF的募集。證期局副局長黃厚銘2日對此表示，對所有基金、ETF審查前後都是一致性，個案是否撤案跟業者自已考量有關。

看好台股高股息ETF前景，新光投信在去年送件申請「新光台灣高息優質成長ETF」上市，去年12月15日就已轉證期局審查，但截至今年5月1日都還未通過，由於台股ETF很成熟也是政策所支持的商品，市場質疑是否是金管會為降溫開始卡關。

不過，黃厚銘強調，證期局對每一檔送審基金都是「中性、中立的」，就過去經驗來看，若審核時間較久，主要是看送來的文件是否齊備、公開說明書是否充份揭露、信託契約是否與契約範本有很大差異，也可能是會請業者補件、補件過程往返都會需要時間。而ETF都是追蹤指數，指數的審查包括：流動性與集中度都在證交所或櫃買中心審查。

黃厚銘指出，目前了解新光投信已在5月2日自行撤件。撤件理由可能是因為市場變化、業者自行商業考量，到底要不要繼續申請是業者自己的判斷，證期局對所有審查是一致性的標準。

證期局指出，5月審查中的還有五檔ETF，除了新光投信這檔外，還有一檔台股高息、三檔投資國外股或債的ETF。

今年首波台股ETF，從00939、00940，到第二波台股ETF陸續報到，包括00943、00946、00944都陸續上陣，原定5月也將報到的新光台灣高息優質成長ETF如今卻喊卡。

新光投信指出，新光台灣高息優質成長ETF主動撤件原因為原規劃上架協銷的證券商通路，已無法配合後續募集時間，再者評估基金現在募集、進場時點，可能要到六月，屆時許多企業都已配息完畢，恐無法為投資人創造最佳的配息收益等因素，公司內部綜合考量與市場環境變化，擬暫停基金的發行，因此自行撤回本基金的申請募集。