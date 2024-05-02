半導體、汽車產業撐大局 韓國出口額連續7個月成長

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根據韓國產業通商資源部1日數據，韓國出口連續7個月維持正成長。除了半導體產業，汽車出口也創下歷史新高，對美國和中國的出口均呈現上升趨勢，貿易收支也連續11個月維持順差。

數據顯示，韓國3月出口額年增13.8％，達562.6億美元。單月出口自去年10月以來連續7個月維持正成長。貿易收支順差15.3億美元，自去年6月起連續11個月維持順差。

受到人工智慧投資擴大帶動需求，半導體出口激增56.1％，達99.6億美元，連續6個月維持成長。不僅半導體，顯示器、無線通訊、電腦等4大IT產品出口均呈現上升趨勢。

汽車出口也創下歷史新高67.9億美元，較去年同期增加10.3％。今年2至3月，由於電動車銷售放緩等原因，汽車出口連續2個月出現負成長，但進入3月後再次反彈。韓國《中央日報》指出，電動車和SUV在北美銷售成長是反彈主因。

按地區劃分，出口規模最大的國家是美國。3月對美出口年增24.3％，達114.1億美元，同樣創下歷史新高。對華出口為104.6億美元，較去年同期成長9.9％。此外，中南美、日本、東協、印度等地的出口均為正成長，但對歐盟出口下滑7.1％。

預計短期內韓國出口將持續成長，但外部風險依然存在。有人擔心，若中美矛盾長期化造成全球貿易量萎縮，韓國出口可能會受到打擊。伴隨中東局勢不穩而來的油價上漲也是一大變數。