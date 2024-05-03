楊冪時隔7年回歸之作《狐妖小紅娘月紅篇》6亮點

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楊冪、龔俊新劇《狐妖小紅娘月紅篇》何時開播？

《狐妖小紅娘》陸劇線上看？《狐妖小紅娘》楊冪、龔俊新戲？《狐妖小紅娘》月紅篇播出時間？《狐妖小紅娘》是一部待播中的中國大陸古裝劇，該劇根據騰訊動漫的漫畫《狐妖小紅娘》改編，由楊冪、龔俊、郭曉婷、魏哲鳴、胡連馨、溫崢嶸主演，故事情節圍繞著涂山狐族心懷大義的當家涂山紅紅（楊冪 飾），與東方家後人東方月初（龔俊 飾）相遇後漸漸相愛。

而這也是楊冪在繼《仙劍奇俠傳三》、《古劍奇譚》和《三生三世十里桃花》等古裝劇後，時隔七年的回歸之作，以下Tatler整理《狐妖小紅娘》月紅篇主演、劇情、角色設定、播出時間、平台等。

1. 《狐妖小紅娘》根據同名漫畫改編

《狐妖小紅娘》改編自騰訊動漫的漫畫作品，其漫畫創作靈感來自於中國古典神話，劇情圍繞著人與妖的愛情故事所展開，而《狐妖小紅娘》漫畫共分成9個篇章，包含下沙篇、尾生篇、王權篇、月紅篇、千顏篇、南國篇、竹業篇、圈外篇、邊境篇。其中《竹業篇》為劉詩詩、張雲龍主演，成毅與李一桐則是主演《王權篇》。

2. 跌宕起伏的女主角「塗山紅紅」

《狐妖小紅娘月紅篇》中女主角以其美艷外貌與複雜情感著稱，完美還原動漫中人氣角色「塗山紅紅」，舉手投足間流露出風情萬種的氣質，作為妖盟的盟主，與男主角一同打破種族愛恨情仇，到最後歷經萬難共同維護兩族和平。

3. 龔俊飾演「東方月初」

《狐妖小紅娘月紅篇》故事開始於男主角東方月初在童年時逃避追殺，偶然來到塗山，隨著時間的推移，東方月初對塗山紅紅的愛慕之情也日益加深，為了維護這份情感所做出的犧牲更是展現了他們的堅定與無私。

4. 《狐妖小紅娘月紅篇》絕美妝造

《狐妖小紅娘月紅篇》劇中造型、妝髮與漫畫造型有一定的相似之處，演繹著妖盟盟主的霸氣與冷艷，龔俊的形象則展現出桀驁不馴、浪蕩不羈的氣質。

5. 《狐妖小紅娘》系列人物關係

東方月初（龔俊）和王權富貴（成毅）是表兄弟

塗山雅雅（楊冪）是王權富貴（成毅）表嫂

東方淮竹（劉詩詩）、王權弘業（張雲龍），王權富貴（成毅）的爹媽

塗山雅雅（楊冪）和清瞳（李一桐）是妯娌

6.《狐妖小紅娘月紅篇》播出時間

播出時間：2024年

播出平台：iQIYI國際版APP及iQ.com

作者／Zoe Zw Hsu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。