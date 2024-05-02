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富邦媒Q1營收獲利續寫同期新高

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富邦媒（8454）2日公布第一季財報，合併營收約268.8億元，年增7％，雖面臨高基期，仍續寫單季歷史同期新高，並繳出單季歷史第三高的成績單，表現優於台灣整體線上零售業，營業利益11.1億元，營業利益率4.2％，歸屬於母公司業主稅後純益9.1億元，每股盈餘3.78元。

綜觀今年第一季momo網路購物營運表現，亦持續創下單季歷史同期新高，年增7.2％，美妝與保健、運動與休閒、家居、3C與家電、時尚與精品等品類皆維持穩健的營運成長。而關鍵消費者指標也持續呈現上升趨勢，第一季momo有購會員數較去年同期成長超過7％。

展望第二季，富邦媒表示，母親節商機承接買氣，momo《寵愛女神節》即日起至5月7日暖身起跑，強檔優惠「七大品類日」輪番登場，嚴選各品類尊寵好禮，媽媽最愛蘭蔻小黑瓶、大成慢熬雞精、tokuyo玩美椅、Pandora吊飾手鏈套組、思薇爾蕾絲內衣等限時直降三折起；再享「全站最高回饋13.5％」含28家銀行最高回饋10％ 疊加滿額加碼3.5％，當日累積消費達6,000元即可登記送3％(上限300元mo幣)、達20,000元即可登記送3.5％(上限1,000元mo幣)。

全新「mo店＋」也狂歡祭出《開戰慶》寵愛媽咪不手軟，即日起至5／12強打「首筆mo店＋訂單享10％回饋」單筆消費滿520元即享登記資格，另外還有上萬張「免運券」大放送，天天限時限量發放1元免運券及99元免運券，指定店家則享訂單滿99元免領券享免運；5／1至5／31選擇7-ELEVEN超商取貨獨家合作再加碼10元mo幣回饋、滿額登記送咖啡雙重好康，數量有限送完為止。「mo店＋」更號召嚴選店家同歡慶，指定下單最高10％mo幣回饋，還有每日銅板價好物，迎戰首波母親節購物旺季。

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