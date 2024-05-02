康寧公司公佈2024年第一季業績及未來展望

管理團隊重申，第一季的營收將是今年的低點，隨著市場環境改善，2024年全年的營收將有所增長。管理團隊預計2024年第二季的核心營收將增長至約34億美元，每股核心盈餘在0.42美元至0.46美元之間，隨著市場持續改善，康寧處於極佳位置，有望年營收增加超過30億美元，並大幅提高利潤和現金流。

紐約州康寧（2024年5月2日）- 康寧公司（紐約證券交易所代碼：GLW）今日公佈了截至2024年第一季度的業績表現，同時提出了對第二季度的展望。

康寧董事長暨執行長魏文德（Wendell P. Weeks）表示，第一季的業績表現落在我們預估的高點。重要的是，我們看到了市場條件改善的積極跡象。我們仍然預期第一季將是今年的低點。魏文德進一步說明，我們正在執行我們的計劃，在未來三年內增加超過30億美元的年營收，我們已經具備了所需的產能和能力。因此，我們已準備好實現強勁的額外利潤和現金流，並為股東創造可觀的價值。

根據康寧公佈的數據，2024年第一季度的GAAP營收為29.8億美元，核心營收為32.6億美元，較去年同期分別下降了6%和3%。儘管營收下降，但康寧的獲利能力有所提升，GAAP毛利率提高了180個基點，核心毛利率提高了160個基點。此外，GAAP每股盈餘為0.24美元，每股核心盈餘為0.38美元。康寧管理團隊預計2024年第二季度的核心營收將增加至約34億美元，每股核心盈餘在0.42美元至0.46美元之間。這一預期顯示出隨著市場環境改善，康寧有望在全年實現營收增長。

執行副總裁暨財務長Ed Schlesinger表示，我們提高價格和改善生產率的行動正在取得成效。儘管第一季的核心營收較去年同期下降，但我們的核心毛利率增長了160個基點。與 2023 年第一季相比，我們調整後的自由現金流也增加了3 億多美元。總體而言，我們已經建立了更強的獲利能力和現金流基礎，我們預計將從第一季的水準開始增長。在第二季，我們預期核心營收約為34億美元，每股核心盈餘在0.42美元至0.46美元之間。

根據康寧各事業群中的報告中，光學通訊事業群的營收為9.3億美元，較上一季增長3%，但較去年同期減少了17%。這表明在近期市場環境中，光學通訊業務面臨一定的挑戰，但同時也有一定程度的回升。其次，顯示科技事業群的營收為8.72億美元，較去年同期增長了14%。這顯示出顯示科技業務在過去一年取得了穩健的增長，可能受益於銷量增加和訂價措施的實施。特殊材料事業群在第一季度實現了4.54億美元的營收，較去年同期增長了12%。這表明特殊材料業務在高階智慧型手機保護材料和半導體相關產品的需求上持續增長。環保科技事業群的營收為4.55億美元，較去年同期增長了6%。這主要得益於中國對汽油微粒濾心的需求增加，部分抵消了北美重型柴油車市場的下滑。生命科學事業群在第一季度營收為2.36億美元，較去年同期減少了8%。這表明生命科學業務在北美和歐洲的客戶持續減少庫存的情況下面臨挑戰。最後，Hemlock與新興成長事業的營收為3.11億美元，較去年同期減少了19%。這主要是由於太陽能多晶矽價格下降以及康寧醫藥科技完成新冠疫情相關產品的產量承諾導致的營收減少所致。

近期康寧的業務要點中，首先，康寧協助汽車製造商滿足日益嚴苛的污染標準，推動更清潔的汽車技術。此外，康寧支持寬頻、5G和生成式AI的成長，透過創新實現光纖網路所需更快的部署和更高密度的解決方案。康寧推出了採用Flow Ribbon技術的RocketRibbon光纜，光纜直徑減小了60%。更小、更密集的光纜是解決電信業者和數據中心客戶面臨人工智慧所帶來基礎設施挑戰的理想選擇。此外，康寧還推出了其最新的連接技術－ Multifiber Pushlok Technology，該技術的創新使部署光纖和擴大寬頻存取變得更快速、更容易，每個家庭最高可降低25美元的成本。

康寧公司一直致力於推動積極變革，為世界進步做出貢獻。通過發明、製造及銷售改變人們生活的產品，康寧與產業領導業者建立了深厚且信任的關係。目前，康寧的市場包括光學通訊、行動消費性電子、顯示科技、車用產品、太陽能、半導體和生命科學等領域。