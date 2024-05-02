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亞泥獲企業永續雙獎 下步推大規模全台蝴蝶復育計畫

  • 中時即時 王玉樹
亞泥今獲2024《遠見》ESG企業永續獎雙大獎，總經理李坤炎(中)出席領獎表示，會持續推動環境永續和社會責任。(亞泥提供)
亞泥今獲2024《遠見》ESG企業永續獎雙大獎，總經理李坤炎(中)出席領獎表示，會持續推動環境永續和社會責任。(亞泥提供)

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2024第20屆《遠見》ESG企業永續獎今(2)頒獎，亞洲水泥榮獲「綜合績效–傳統產業」、「傑出方案–環境友善」雙楷模獎，成為唯一獲獎的水泥公司。亞泥表示，將持續推動環境永續和社會責任， 下一步要推動大規模「全台蝴蝶復育計畫」，讓台灣重綻「蝴蝶王國」美名。

因應企業永續發展，亞泥董事會成立了「企業永續委員會」，做為最高層級的ESG決策中心，系統性訂定長期策略方向，針對淨零排放、循環經濟、生物多樣性、社區管理、環境教育、勞動人權、職業安全、公司治理等議題，跨部門投入。

另外亞泥也開發低碳水泥，近年來在技術上取得重大突破，利用水泥窯高溫特性，將報廢回收的風機葉片轉化為水泥製程的替代原料和燃料，同時研發出國內首套水泥窯專用的冷媒進料設備，協助政府銷毀大量走私冷媒。

生態教育部分，亞泥成立了一支24人的生態環教團隊，除了維護蝴蝶生活環境、為遊客提供導覽，還與大學和NGO團體合作，將豐富資料和復育經驗製作成教材；團隊也走遍全台，協助社區或校園營造蝴蝶棲地，目前已成功建置34座小型蝴蝶園。

下一步，亞泥表示要推動大規模「全台蝴蝶復育計畫」，串聯蝴蝶棲地，形成環島蝴蝶廊道，讓台灣重新綻放「蝴蝶王國」美名。

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