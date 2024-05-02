張麗善參訪德國梅佛邦議會 交流產業發展聚焦轉廢為能

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

雲林縣長張麗善上個月27日率團前往德國，就環保、文化、農業等各項產業進行交流，1日由巴歆縣議會議長Olaf Steinberg陪同，參訪巴歆縣隸屬的梅佛邦議會，今年6月9日梅佛邦各地方議會將進行大選，張麗善2日表示她特別與德國議員們分享彼此的選舉文化及制度，並與巴歆縣政府在發展農工商業等領域進行交流。

張麗善此次訪問德國姊妹市巴歆縣，除拜訪巴歆縣政府，也參訪梅佛邦議會，梅佛邦議會位於「施威林湖區」一座小島上，議會所在地為著名古蹟建築，歷經1000多年改建才有如今風貌，期間曾遭祝融之災，修復後成為符合現代需求的議會場所，更榮登世界知名文化遺產。

張麗善表示，梅佛邦議會參訪結束後，在台灣駐德國漢堡辦事處處長陳槱順陪同下，與梅佛邦政府內政廳長Christian Pegel、巴歆縣長Stefan Sternberg四方會晤，就發展農工商業、產業園區規畫與人材訓練等領域進行交流，德國友人對雲林縣近6年內，家戶收入提高達18％，成功轉型為農工商科技城的成果印象深刻。

張麗善說，她感受梅佛邦政府、巴歆縣府及巴歆縣議會的熱烈款待，也來到邦議會了解德國議會運作模式，中華民國與德國同為民主國家，對於民意與人民託付都有堅定的責任心與使命感。她也向德國友人介紹雲林諸多美麗且悠久的歷史與古蹟，並邀梅佛邦政府友人日後來雲林參訪，感受雲林人的熱情。

張麗善指出，此次考察以永續減碳、農業、文化及廢棄物處理技術為主要目標，希望汲取德國在環境保護與資源利用的成功經驗，落實雲林「轉廢為能，垃圾全循環」政策目標，期許雙方透過密切互動，友誼能更加堅定長久。