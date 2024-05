Kia全車系4月累計領牌年成長率近40％ 蟬聯成長最快速進口品牌！

台灣森那美起亞在台邁入10周年,Kia作為台灣成長最快速進口品牌,4月份再度繳出亮眼成績,Kia全車系含乘用及商用車銷售領牌達885台,今年累積至4月全車系領牌數已達3,803台,年成長率近40%,榮奪成長最快速品牌(註1)!其中,純電智慧跨界休旅The Kia EV6不僅屢獲世界各大獎項肯定,自上市後更已累積近1,700位車主的肯定。進口極致休旅The Sportage自上市後更已累計逾5,600位車主的肯定,4月份銷售領牌以185%驚人年成長率持續成長!

為歡慶Kia再度創下銷售佳績,感謝所有車主對於Kia的喜愛,Kia總代理台灣森那起亞即日起到7月31日推出「Kia動感啟程」禮遇專案,凡於活動期間至全台各地展示中心試乘Kia任一乘用車款,就有機會抽到「Samsung The Freestyle 微型智慧投影機」一組(價值新台幣37,160元);訂購Kia乘用車任一車款,就有機會獲得「豪華美國NBA雙人遊」(價值新台幣300,000元)。

進口極致休旅The Sportage,自上市後已獲得超過5,600位車主的肯定,4月份銷售領牌更以185%驚人年成長率持續成長。圖/業者提供

Kia總代理台灣森那美起亞自去年首度達成萬台里程碑,並於今年第一季再度創下銷售亮眼成績,作為Kia首款純電車型The Kia EV6以「不只超越,更加卓越」的創新外型設計、搭載800V電能系統,在240kW 直流超高速充電支援下,從10%充電至80%僅需18分鐘,且充電4.5分鐘即可行駛100公里。The Kia EV6同時榮獲2023車訊風雲獎「年度風雲車」與「最佳進口電動車」、2023北美年度多功能車North American Utility Vehicle of the Year以及What Car? 2024「年度家庭純電SUV (Family Electric SUV of the Year)」等國內外大獎殊榮,在台累積近1,700位車主的肯定。Kia總代理台灣森那美起亞特於4月起開辦「EV6省電王挑戰賽」,獲得熱烈迴響,5月續發英雄帖,邀請全台The Kia EV6車主一同挑戰5月省電王挑戰賽,冠軍可獲U-POWER超高速充電金10,000點 U-POINT,等您來挑戰!

進口極致休旅The Sportage以「前瞻.創新格局」的強勁產品力,深獲消費者喜愛。自上市後已獲得超過5,600位車主的肯定! 4月份銷售領牌更以185%驚人年成長率持續成長。同時,在台灣市場競爭最激烈的級距,榮獲2023年車訊風雲獎「最佳進口中型SUV」。The Sportage以新穎的Kia全新虎式造型水箱護罩、旋標造型LED日行燈、投射式 LED 頭燈以及造型下護板,打造前瞻且創新的吸睛外型,並搭載符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統,提供車主最全面的防護。

The Carnival自上市以來累計已超過3,000位車主,以其強大產品優勢及實力銷售,蟬聯同級進口大型MPV銷售冠軍。圖/業者提供

The Carnival自上市以來累計已超過3,000位車主,以其強大產品優勢及實力銷售,蟬聯同級進口大型MPV銷售冠軍,秉持「分享・才是人生最高價值」的主張,The Carnival提供愛的家人與朋友,最舒適安心的移動空間和旅程。The Carnival頂級版搭載的第二排OTTOMAN尊爵頭等座椅,可電動調整第二排並配備加熱/通風功能、讓乘客享有頭等艙的舒適性,同時並配備One-touch放鬆開關,可輕鬆調整椅背、坐墊與腿部靠墊。The Carnival全車系標配符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統,搭配SCC智慧巡航控制系統 (全速域)、FCA前方主動防撞輔助系統、BCA 盲區防撞主動煞車輔助系統、RCCA 後方交通防撞主動煞車輔助系統、BVM 盲區顯影輔助系統、LKA車道修正輔助系統以及LFA車道維持輔助系統 (全速域)等,讓駕駛可以在旅途中更安心無憂、盡情享受與家人的美好回憶。

Kia全球積極贊助多項國際運動賽事,推廣運動不遺餘力,不僅為FIFA世界盃足球賽的贊助商,同時也是NBA長期的合作夥伴。Kia總代理台灣森那美起亞以「移動.啟發人心」的品牌理念,即日起至7月31日舉辦「Kia動感啟程」禮遇活動,即日起只要於活動期間試乘Kia任一乘用車款,就有機會抽「Samsung The Freestyle 微型智慧投影機」一組(價值新台幣37,160元);活動期間下訂者或於活動前已下訂但尚未領牌的準車主,可獲得「豪華美國NBA雙人遊」的抽獎機會(價值新台幣300,000元),自5月9號起,每雙週將抽出Samsung Freestyle微型智慧投影機2位、豪華美國NBA雙人遊1組。同時,本月入主The Kia EV6 享100萬0利率卓越禮遇方案 ; The Sportage則享有80萬0利率優惠方案 ; 入主The Stonic 1.0T智慧油電更享有60萬0利率。