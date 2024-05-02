5月購車精打細算！ SAVE認證車聯盟週週抽萬元養車金

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為提供消費者更安心、透明的中古車購車體驗，行將企業旗下SAVE認證車聯盟深耕中古車市場23年持續擴大服務據點，2024年家數再創新高，達到314家！為感謝車主的支持，即日起至6月30日舉辦「SAVE購車這夏金好禮！實現養車自由！」活動，凡於活動期間至全台SAVE認證車商聯盟據點購買中古車並登錄活動即可周周抽萬元養車金，認證車啟保新戶再送2組1+1 SAVE保養添加劑。

SAVE認證車聯盟是台灣最具規模與公信力的認證車聯盟之一，引進日本最專業、權威的認証查定制度並結合台灣車輛的使用特性，必須經過168項專業查定，包括車輛外觀、內裝、引擎、變速箱、底盤等，並符合非泡水車、無重大事故車、無車身號碼異常、無引擎號碼異常等四大保證，才能獲得SAVE認證書，以此給予消費者最專業、公正的透明車況。

2023年台灣中古車過戶數為89.6萬輛相較於新車領牌數為47.7萬輛多了1.8倍以上，因此SAVE認證車聯盟除了積極拓展服務內容，更大力推廣認證制度，23年來並以嚴謹的認證制度獲得消費市場肯定，於2023年獲得「2023第20屆國家品牌玉山獎最佳人氣品牌獎」殊榮，總部以不斷創造優質加盟環境與嚴謹的認證品牌服務，與加盟車商共同打造安心的購車環境，也持續擴大加盟家數，成為中古車認證指定品牌。

此外， SAVE認證車聯盟中古車主專屬之『5525認證保固』服務，消費者只要在購車後7日內至指定SAVE保修聯盟保養廠完成複驗與首次保養，即可啟動SAVE保固，提供非泡水車、非引擎號碼變造車、非車身號碼變造車、非重大事故車、實車實價履約承諾的五大保證與｢引擎本體、變速箱、方向機、進排氣系統、啟動馬達等5項機能件2年或50,000公里保固｣，讓SAVE 車主享有更完善的售前及售後整體服務，落實消費者『安心買、放心開』。截至目前，SAVE認證車聯盟已累積超過100萬輛的查定經驗，成功為百萬消費者帶來安心購車的體驗。提供認證車主更完善的售後服務。

慶祝SAVE認證車聯盟家數再創新高，為回饋消費者，SAVE認證車聯盟即日起至6月30日止舉辦「SAVE購車這夏金好禮！實現養車自由！」活動，凡於活動期間至SAVE認證車聯盟門市賞車即可獲贈限量BUBU熊香氛片，購買中古車車並登錄活動則有機會周周抽萬元養車金，活動期間共9名。此外，活動期間內，SAVE認證車啟保新戶可獲得2組1+1 SAVE保養添加劑，SAVE認證車主於保固期間回娘家至SAVE保修聯盟完成例行保養或續保亦可獲得1組1+1 SAVE保養添加劑。

##「SAVE購車這夏金好禮！實現養車自由！」活動內容如下：

/活動時間：2024/5/1~2024/6/30

1. 活動期間至SAVE認證車聯盟門市賞車送BUBU熊香氛片(限量，送完為止)

2. 活動期間購車並登錄活動，周周抽萬元養車金1名，活動期間共9名，

3. 活動期間內，SAVE認證車啟保新戶 (於交車後7日內至指定保養廠複驗與首次保養後完成啟動保固)，即送2組 ｢ 1+1保養添加劑 ｣ (汽油精+機油精)。

4. 活動期間，凡SAVE認證車主於保固期間回娘家，至SAVE保修聯盟完成例行保養或續保即送1組 ｢ 1+1保養添加劑 ｣ (汽油精+機油精)。