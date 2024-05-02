南科園區六大產全面復甦 1至2月營業額創歷年最佳

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台南科學園區受惠積體電路產業的蓬勃發展與穩健支撐，通路庫存逐步去化，六大產業全面復甦，2024年1至2月營業額創下歷來同期最佳2746.54億元的傲人成績，比2023年同期成長達14.70％。

南科管理局指出，積體電路產業受惠HPC與AI應用之強勁需求，再加上先進製程貢獻營收等利多，本期營業額為2,265.62億元，較112年同期成長10.66％。

光電產業占大宗之面板產業受惠大尺寸面板價格回穩，帶動產業表現轉佳，本期營業額為270.60億元，較112年同期成長17.81％。

電腦及周邊產業隨伺服器庫存調整告一段落，AI伺服器出貨量起飛成長，本期營業額60.54億元，較112年同期成長453.90％。

通訊產業受惠全球低軌衛星技術規範日益成熟，營運商開始正式大量發射衛星，本期營業額為48.44億元，較112年同期成長83.42％。

精密機械產業受惠晶圓代工廠全球擴廠趨勢，帶動精密設備廠商營收成長，本期營業額為73.04億元，較112年同期成長27.58％。

生物技術產業受惠產業逐步擺脫疫情影響，疫苗製藥及醫療器材營運皆呈穩健成長，本期營業額19.29億元，較112年同期成長17.86％。

南科管理局指出，由於產業已逐步走出循環低谷，園區六大產業回溫復甦，預期南科2024全年營業額將可穩健成長，續創新高。