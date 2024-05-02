金門雷雨來襲供餐場域淹水明起整修 上百長者被迫停餐

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金門地區4月30日午間突來的一場大雷雨，造成多處低窪區域紛紛傳出積水災情；位於金寧鄉的四埔社區活動中心因屋齡老舊、長期滲水，加上當日附近排水溝宣洩不及，屋內外一度水淹及膝，出動多位志工拿水桶往外舀水也無濟於事，使得供餐場域不少器具損壞，乾貨、屯糧也全「泡湯」；為確保社區供餐之衛生安全，明（3）日起將進行整建消毒，並停止供餐服務1個月，110人的午餐頓時沒著落；不少今（2）日中午前往取餐的長者得知消息後都表示超無奈，也替那些行動不便的獨居老人擔憂起飲食問題。

據了解，金寧鄉四埔社區涵蓋埔邊、埔後、頂埔下及下埔下等4個村落，居民多達6500人；目前活動中心所使用的建築物，為當地居民陳梅濤所擁有，自2021年開始提供該社區無償使用10年；但由於屋齡老舊、地勢較低，長久以來就一直存在著每逢下雨必漏水的問題。4月30日這場突發的大雷雨，來不及宣洩的雨水如山洪般直接灌入屋內，雖志工們全力搶救、奮力舀水，還搬來沙包阻擋水勢，但杯水車薪，部份設施設備全都泡湯，廚房屋頂亦持續滴水不止，供餐烹煮衛生環境堪憂，為確保社區成員及長者出入與餐食安全，決定明起停止供餐服務1個月，並積極尋求長期解決方案。

四埔社區總幹事黃美玲表示，或許縣府有成本及回收效益上的考量，對於無償使用合約未達到30年的私有建築物皆不給予修繕上的補助，這也讓社區遲遲沒有足夠的經費，可以對建築結構進行臨時修補，減少漏水的威脅。

黃美玲補充說，該社區多次向縣府反應屋況問題，2019年更依據縣府建議，已尋找到3塊可供興建新社區活動中心的建地，並向縣府呈報；2022年縣長陳福海在選舉前更是大力承諾會協助該社區蓋活動中心，但不能因近期金門各地區的活動中心數量太多，遭監察院、審計部批判是蚊子館，就讓一切都石沉大海，不該把其他社區的疏失加諸到他們身上，罔顧6500位居民的福利。

黃美玲強調，四埔社區活動中心是金門一個重要的社區資源，承載著社區成員的文化活動、社交聚會和供餐服務。為了確保這些服務的繼續提供，社區期盼縣府能正視屋況危機，謀求合理、長久的解決之道。

金寧鄉長楊忠俊與鄉代會主席黃文欣，今天中午也率鄉公所團隊與多位鄉代表前往四埔社區活動中心，勘查淹水原因並關心供餐情形。楊忠俊表示，金寧鄉每個活動中心的使用率都很高，沒有所謂蚊子館的問題。四埔社區原本今年是有規畫要興建活動中心，但也因監察院的彈劾而暫緩，後續鄉公所仍會全力的協助爭取；但現階段首先要解決的是附近排水工程的檢討與建築物滲水問題的處理，盡快讓社區恢復關懷據點與供餐的服務。

金門縣社會處副處長王茲繐表示，各社區欲申請活動中心的情形，因目前相關案件受到監察院關切，縣府正對於各興建案進行檢討中，對於新案暫時停止受理，活動中心的申請案，一般是由各社區透過鄉鎮公所向縣府提報，不過目前並未收到該社區的提案。

另有關四埔社區停止供餐一事，社會處表示，各據點供餐是由各社區自行決定，日前曾與該社區溝通，即針對目前場域先進行環境整理與消毒，待完成後再回復供餐。

縣府也指出，經了解四埔社區現有100多份供餐長者，大部分都有自行處理午餐的能力，暫時停餐應不致受太大影響；該社區也向縣府表示，無法自理者，仍會由社區志工繼續協助送餐到府。