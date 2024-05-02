不只都會 還超會 HYUNDAI VENUE小改款74.9萬起預售

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身為HYUNDAI汽車首部跨足國產小型SUV市場的重磅車款VENUE，以超高C/P值的產品力、高顏值及超規格主被動安全配備擄獲市場首購族的目光，上市以來已累積銷售超過17,500台，更是連續兩年榮獲車訊風雲獎。總經銷南陽實業於今日(2日)展開VENUE小改款預接單，並同步推出專屬新色「仙蹤綠」，預接車價74.9萬元起。

全新VENUE活潑大膽的Two-tone雙色穿搭、搭配全新十字鍍鉻水箱護罩、LED頭燈及五幅幾何雙色切削鋁圈，帥氣的外觀讓穿搭更有型。延續以往「玩色」話題，本次推出小改款專屬新色，熱血戶外色「仙蹤綠」更是探險旅程中不可或缺的新夥伴， VENUE「仙蹤綠」穿上五幅幾何削光黑鋁圈，彰顯outdoor帥氣個性。全新外觀必不可缺少質感內在，VENUE新升級4.2吋全彩數位儀表，車內以鈦銀灰內飾套件點綴，採用專屬雙色座椅，淺灰外圈搭配深藍皮革，灰色車縫線襯托在座椅和內飾之間，提升車內質感，巧妙營造時尚經典的視覺效果。

以62%高剛性鋼材打造強悍安全車體，VENUE裝載著探險必要的生存工具，高達10項「HYUNDAI SmartSense」先進安全科技，此次更全面升級Level 2半自動駕駛科技，包含首度導入SCC智慧型主動車距維持、LFA車道維持輔助、FCA-JX對向來車路口煞停輔助等，為您全面守護乘車安全。全新小改款VENUE搭載新世代Smartstream 1.6升引擎和模擬8速IVT變速系統，善用6種駕馭模式，無論是要上山追雪還是戶外野營，讓您暢遊不同路況情境，享受個性化樂趣駕駛體驗。

全新升級的HYUNDAI VENUE，不只是一台都會SUV更是戶外休閒好夥伴，在湖邊垂釣、在戶外野營、在深山休憩，安全、動力、質感缺一不可，三等級預接單價分別為GLA款(單色)74.9萬、GLB款(單色) 76.9萬、GLB款(雙色) 77.9萬、GLC款(雙色) 81.9萬元，預計六月上市發表！