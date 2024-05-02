TOYOTA CROWN旗艦跨界跑旅 改款導入

TOYOTA CROWN自去年3月全新上市以來，便以其精湛的工藝、卓越的性能和舒適的駕馭感受迅速擄獲高端客群的喜愛，至今累積訂單已超過3,000張， 市場好評不斷，本次推出的商品強化，增加多項實用配備，以回應廣大顧客的期待。

全新CROWN皇家版特別導入了DRS (Dynamic Rear Steering) 後輪主動轉向系統，此項配備即使於豪華品牌車款中也並非常見，身為TOYOTA首台搭載此項配備的車款，再次展現CROWN品牌旗艦的實力。DRS後輪主動轉向系統藉由與VDIM車輛動態整合管理系統完美結合，提供精準的後輪轉向角度調整，賦予駕駛者更加靈活且穩定的操控體驗。在貴族版部份，新增雨滴感應雨刷，為駕駛者在惡劣天氣下提供更安全、更便利的視野。除此以外，兩個等級皆導入了無線充電座，只需將支援無線充電的手機放置於充電座上，即可輕鬆充電，帶來更加便利的移動生活。

CROWN在車艙設計方面同樣精益求精。全車運用 「全席頭等艙」理念鋪陳，旨在提升乘坐舒適度。本次改款於車側門飾板新增軟皮材質，提供每位乘客如同頭等艙般的享受，車艙飾板則改為深灰色鋼琴烤漆材質，更顯尊榮質感。在TOYOTA CROWN中，我們看到對工藝之最、成就不凡的追求，本次全車系新增「靜謐灰」，是TOYOTA團隊歷經無數次嘗試及研究所開發出的全新色澤，體現車主即使在面對快節奏的現代社會下，仍保留內心深處的內斂、沉思，讓心靈得以平靜，本次新色的導入，正呈現兩種意義的完美融合。除了為車主提供更多樣化的選擇，讓每一位駕駛者都能找到最貼合自己品味的座駕，也蘊含了當車主駕駛TOYOTA CROWN行駛在城市街道時，不僅可以沉浸於車款本身的低調品味及優雅中，更能感受一種心靈的寧靜及平和。