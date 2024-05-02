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苗栗全國球場6／4舉辦歡樂高爾夫趣味賽 報名熱烈開放中

  • 工商時報 于模珉

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繼2023年舉辦趣味高球家庭日及雙雙對對挑戰賽之後，苗栗全國花園球場預定6月4日盛大舉辦『2024年再推出歡樂高爾夫趣味賽』， 預計120位，額滿為止！除了球場會員，球隊、球友都歡迎。

報名費貴賓部分純擊球每人3500元；球場記名會員2600元。若是住宿，貴賓部分一宿一球每人5600元(2人一房)；球場記名會員一宿一球每人4800元(2人一房)。費用均含擊球費、豐富餐獎、遊戲洞補給站點心、頒獎晚宴以及摸彩。既可運動聯誼，還有豐富參加獎和摸彩獎品可拿，C/P值太高了，值得踴躍參加。

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