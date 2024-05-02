桃園巨蛋不利發展演唱會經濟 卡關原因曝光

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桃園巨蛋啟用至今逾30年，但因設備老舊，吸引不了表演活動承租，且大眾運輸不足，無法發展演唱會經濟，不分黨派議員要求重新定位對症下藥整修，也催生孵第二顆蛋計畫。體育局長許彥輝說，引進2職籃賽後使用率大幅提升至220天，體育賽事更高達55％，會持續更新改善。

議員李宗豪說，桃園巨蛋自1993年啟用，期間雖有修繕，但整體建物仍已老舊，職籃球迷反映臨場感不足、觀賽效果待加強，直言桃園有國際機場，搭配未來捷運棕線站、周遭交通環境整頓，不論是大型體育賽事、運動觀光或大型藝文表演都潛力無限，呼籲市府設定發展目標規畫整體整修，符合未來使用需求。

議員謝美英則直指，桃園巨蛋過去使用率低落，市民的印象就是舉辦水陸空大法會，非常可惜，和議員林政賢都認為，除了台北、高雄有巨蛋，台中也將著手建造，詢問桃園的孵蛋計畫，中壢或桃園體育園區都是可行的選擇。

議員魏筠說，高雄「演唱會經濟學」帶來人潮和錢潮，議員黃敬平則感嘆，各國及各城市都在設法搶演唱會經濟財，桃園卻慢半拍，韓團有意接洽卻被「分散的檔期」澆冷水，斥體育局官員彷彿活在平行時空，喊話務必張開雙臂歡迎，促進地方觀光及經濟。

許彥輝坦言桃園巨蛋早年興建，可容納1.1萬人，但動線和入口狹窄不利現行大型舞台機具進入，若要大整修恐耗費巨資，目前持續改善周邊腹地、燈光、圍牆，會與周遭環境串聯，朝多功能主題發展。

許彥輝也提到，上任後主動導入2職籃與企業排球聯賽，使場地使用率從2020年的20天、15％，提升到去年的220天、60％，且體育使用率大幅提升到55％。因應過往桃園巨蛋辦活動交通常被詬病，體育局也會在主辦單位申請活動時，一併提交「交通維護計畫」送市府審核，依活動規模規畫接駁疏運及維護措施。

許彥輝也不諱言有興建大巨蛋綜合體育館可能性，會以都市用地區位、交通動線、功能需求及未來性發展等綜合考量，盤點合適區位，分期、分階段評估。